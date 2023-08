Karsten Warholm är klar för VM-final på 400 meter häck.

Men det uppstod viss dramatik på vägen dit. Inte på själva banan, där var norrmannen säkerheten själv med semifinalens snabbaste tid, utan hos konkurrenterna.

Italien lämnade in en protest, som dock lämnades in för sent. Även det amerikanska landslaget bad att få titta närmare på bilder från Warholms semifinal.

Landslagen menade att norrmannen gjort en regelvidrig häckpassering och gått förbi häcken med vänsterfoten – i stället för över.

Bilderna på Warholm ifrågasätts

USA valde dock att inte gå vidare till en protest, eftersom de inte kunde avgöra på bilderna om Warholm begått ett regelbrott eller inte.

Bilderna rullade i TV4:s sändning under tisdagskvällen. Experten A Lennart Julin konstaterade att häckpassager är ”det mest svårbedömda på arenafriidrotten”.

– Alla i friidrottsvärlden vet att Karsten har en väldigt speciell teknik med första benet. I början av karriären var han nog väldigt nära diskningar. På senare år har det inte varit några problem. Här kom han kanske i obalans och drar foten utanför, sa Julin i sändningen.

TV4-experten hoppas att juryn friat Warholm efter noggranna analyser, och inte bara med anledning av att den italienska protesten kom in för sent.

– Så att inte folk tror att heter man Warholm får man göra lite vad man vill.

Samtidigt blir Warholm ifrågasatt för tidigare lopp.

Jonathan Gault på Let's Run har plockat fram bilder från Diamond League-galan i Oslo tidigare i sommar, och menar att Warholm gjorde på samma sätt där.

”Warholm har balanserat på en fin gräns det här året. Han gjorde något liknande vid häck fem i Oslo. Att gå förbi häcken i stället för över innebär diskning och jag tror att domarna kommer titta väldigt noga på onsdagens final”, skriver Gault.

Klüft: ”Det är omöjligt att se”

TV4:s expert Carolina Klüft menar att det är omöjligt att bedöma om Warholm gjort sig skyldig till ett regelbrott – baserat på de bilder hon sett i nuläget.

– Enligt reglerna får han inte vara under häcken, men det är svårt att veta från den här vinkeln, säger Klüft när Expressen visar en bild från måndagens semifinal.

Klüft påpekar att det är okej om foten går utanför häcken vid passagen, så länge den inte går under.

– Han får gå utanför häcken så länge han håller sig innanför banan och inte trampar på banan. Men hälen får aldrig gå under häcken. Men så länge han inte stör någon annan, säger hon.

Inte heller på Gaults bilder från Bislett går det att slå fast någonting.

– Det är omöjligt att se om han är det innan häcken här. Han kommer från det läget fast från sidan, när han kommer upp med foten är han över häcken. Men om han är under sidan av häcken är det inte okej. Men det är omöjligt att se framifrån. Det där måste man se från andra vinklar.

