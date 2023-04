Den förre IFK Göteborg-talangen Emmanuel Tannor håller upp en Parmatröja. 18-åringen har förlängt sitt kontrakt med den italienska klubben.

Bredvid sig har han agenten Alhaji Jeng.

– Jag är inte den som pratar så mycket, säger Jeng om karriären som fotbollsagent.

– Nu pratar jag med den stora trumman. Men i vanliga fall är jag inte den... Jag har många bollar i luften men ligger lågt.

Alhaji Jeng har en lång och gedigen karriär som stavhoppare bakom sig. I dag är han expert i SVT.

– Jag har alltid varit intresserad av just det kommersiella inom idrotten. Redan under min egen tid som aktiv då jag själv hade en agent tyckte jag det var extremt spännande med just det här med hur processen såg ut med exempelvis sponsorer, säger han.

Att det blev just inom fotbollen har Tobias Sana ett finger med i.

– Det är min barndomskompis lillebror. Jag hjälpte honom ganska mycket när han var liten. Han har en agent så det var absolut inte så att jag var hans agent, men jag fick mer inblick i fotbollen.

Jobbar med Kennet Andersson

Jeng driver en agentur tillsammans med Alexander Reggiani sen tre år tillbaka.

– Vi har olika roller och vissa går så klart in i varandra. Vi är unika i det avseendet att vi erbjuder individuell träning och mentorskap. Det kräver väldigt många timmar, minst sagt.

Han beskriver sig som ”färsk” i branschen fortfarande.

– Men vi har på ganska kort tid börjat få några spelare som kommit upp till elitnivå.

Duon fick i början av året en ny kollega: Kennet Andersson. Den före detta landslagsprofilen har bytt sida av förhandlingsbordet.

– Vi hade med honom att göra när han var sportchef i IFK Göteborg. Det är kul att man får den valideringen att en profil som Kennet och gedigna erfarenhet väljer att jobba med oss. Det är vi extremt stolta över.

Höjdpunkten med jobbet är att följa och hjälpa unga spelare, berättar Alhaji Jeng.

– Det är fantastiskt kul. Vi har spelare som kommer från olika socioekonomiska förhållanden och själv ha den erfarenheten, att komma från den typen av förhållanden som vissa av våra spelare kommer från och försöka guida den spelaren. Det var något som man själv inte hade.

– Det är det roligaste, att se hur de utvecklas som människor. Det är häftigt att se.