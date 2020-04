Höstens VM-final på 400 meter häck blev högdramatisk. Redan på förhand stod det klart att startfältet bjöd på en kittlande duell: USA:s etablerade stjärna Dalilah Muhammad mot landsmaninnan Sydney McLaughlin, omtalad supertalang.

Loppet blev världshistoriens bästa någonsin. 30-åriga Muhammad vann guldet på nytt världsrekord, och sju hundradelar där bakom knep McLaughlin silvret på den tredje nästa tiden någonsin.

Den amerikanska talangen kapade en halv sekund på sitt personliga rekord, men hade ändå svårt att hålla tillbaka besvikelsen när hon pustade ut efter målgång.

– Jag kan verkligen inte vara missnöjd. Men det är alltid en process att lära sig. Det har varit en lång säsong, jag är glad att vara klar nu, sa hon till SVT efter loppet.

Men McLaughlin hade ingen anledning att hänga läpp speciellt länge efter andraplatsen. Dels för att 20-åringen lär få fler chanser att utmana om mästerskapsgulden – men också för att hon redan innan VM kunde gapskratta hela vägen fram och tillbaka till banken.

Sydney McLaughlin tjänar mest i friidrotten

Sydney McLaughlin gjorde avtryck redan under high school och college, och fick följa med till OS i Rio som 16-åring. Som 19-åring skrev hon ett avtal med sportjätten New Balance, vilket enligt bland andra Running Magazine kan generera upp till 20 miljoner kronor per år – summor som ingen friidrottare varit i närheten av sedan Usain Bolt avslutade karriären.

McLaughlin är fortfarande friidrottens bäst betalda men får allt större konkurrens av Armand Duplantis, född 1999 precis som McLaughlin.

Med EM-guld och VM-silver utmärkte sig den svenske stavhopparen som ett av friidrottens framtida stornamn, men efter vinterns två världsrekord flög populariteten till höjder som till och med mäter över de där 6,18 som världsrekordribban låg på där i Glasgow.

– Det är ett oerhört tryck. Han är nummer ett, det är honom alla arrangörer vill ha. Han är också den högst rankade friidrottaren av internationella friidrottsförbundet. Jag har aldrig sett maken till det här, när det gäller efterfrågan från media också. Det är CNN, BBC, alla stora tidningar, säger Duplantis agent Daniel Wessfeldt, som menar att den svenske stavhopparen passerat McLaughlin i kampen om positionen som friidrottens största superstjärna.

– Hon är efter ”Mondo”. Hon är en duktig atlet, men inte outstanding i sin gren. Det var ju en annan amerikanska som slog världsrekord på 400 häck, inte Sydney McLaughlin.

Duplantis kan passera McLaughlin

Varumärket Sydney McLaughlin är fortfarande något större än varumärket Armand Duplantis. Amerikanskan tillhör den mäktiga Hollywood-agenturen William Morris Endeavor och har nära en halv miljon följare på Instagram, jämfört med ”Mondos” dryga 200 000.

– Hon är ju fotomodell och idrottare. Hon har inte fått avtalen bara för att hon är duktig på att springa 400 meter häck. Så funkar det, liksom, säger Wessfeldt.

Den svenska agenten menar att Duplantis sportsliga överlägsenhet i sin gren kan göra att han i längden passerar McLaughlin, även PR- pch pengamässigt.

– Han är inte bara bra utan bäst, och heller inte bara bäst – han är överlägsen. Det är inte så många som kan bli det. Usain Bolt var en. Det var Bolt, sedan var det ingen och sedan kom de andra. Det är lite det Duplantis har visat.

Men det måste också spela in att McLaughlin fick så mycket uppmärksamhet tidigt i USA, och var med på OS redan 2016?

– Deras story är ganska liknande. ”Mondos” är extrem, han började när han var fyra år och hoppade stav. De känner varandra väl också, jag tror att de är morgondagens superstars.

LÄS MER: Usain Bolts nya liv i lyx som affärsman