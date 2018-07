Tränare, tv-expert, spelaragent, spelbolagsambassadör.

Det finns en massa saker att välja på efter avslutad karriär som fotbollsspelare.

När Henrik Larsson sitter i en brittisk VM-studio, Patrik Andersson och Martin Dahlin syns till på Fifas vip-läktare och en handfull andra före detta landslagsspelare marknadsför något nätcasino är det knäpptyst kring en spelare som Magnus Svensson, ni vet han mittfältsterriern som fick speltid i samtliga fyra VM-matcher 2002.

Precis som 49-åringen vill ha det.

– Det är väl ganska typiskt mig. Jag söker inte uppmärksamhet speciellt mycket.

Innan, under och efter fotbollskarriären har han jobbat i hemorten Vinberg strax utanför Falkenberg på ”Elaffären”, ett företag som utför elinstallationer, och som har gått i arv genom generationerna sen hans farmor och farfar startade upp 1920.

– Man är ju uppvuxen här. Vi var här mycket som barn och sen i tonåren blev det ju sommarjobb. Sen utbildade jag mig till elektriker och började på riktigt. Firman har alltid funnits där och det har alltid varit en självklarhet att jag ska jobba här, säger Magnus Svensson.

Något som var långt ifrån självklart var att hallänningen skulle bli fotbollsspelare. Än mindre att han skulle representera Sverige i ett VM-slutspel.

Svenska landslaget inför VM i Japan/Sydkorea 2002. Magnus ”Turbo” Svensson är tredje spelaren från vänster på översta raden. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Velade mellan jobbet och proffslivet

Som 24-åring spelade han fortfarande division två-fotboll hemma i Vinberg när allsvenska Halmstad hörde av sig i mitten av 90-talet. Tränaren Mats Jingblad såg potentialen i den hemkäre grovjobbaren och ett par år senare var Magnus Svensson en etablerad allsvensk spelare.

Det unga, talangfulla HBK, med blivande storspelare som Michael Svensson, Fredrik Ljungberg och Stefan Selakovic, och så Magnus Svensson då, tog allsvenskan med storm.

Och vann under Tom Prahls ledning SM-guld 1997.

Men jobbet på firman fortsatte. Det var först när norska Viking gav honom ett proffsanbud som Magnus Svensson tvingades välja.

– Då var det ett jäkla vankande fram och tillbaka och grubblande hur man skulle göra. Det kändes som en chans som man kanske bara får en gång i karriären. Vi hade ett snack på jobbet och de sa: ”Det är klart som fan att du ska göra det. Firman tar vi hand om och den finns alltid kvar”, säger 49-åringen.

– Sen blev det ju några år där jag var borta på grund av fotbollen.

För att spela VM och sånt?

– Ja, precis, säger Svensson och skrattar.

Förlusten mot Senegal gör fortfarande ont

Det nuvarande svenska landslagets VM-äventyr tog nyligen slut efter förlust mot England i kvartsfinalen.

Magnus ”Turbo” Svensson vet hur det känns.

Han var 33 år gammal när han VM-debuterade och var med på planen när Sverige förlorade åttondelsfinalen mot Senegal under världsmästerskapet i Japan och Sydkorea för sexton år sen. Den outtröttlige mittfältaren startade i tre VM-matcher och hoppade in i den fjärde under Lars Lagerbäcks och Tommy Söderbergs ledning.

– Tyvärr är det ju förlusten mot Senegal som är mitt tydligaste minne från VM. Det var en häftig upplevelse att få vara med i det där mästerskapet och jag hade aldrig kunnat tänka mig att jag skulle få vara med om det ett par år tidigare. Aldrig.

Som ”Svennis” sa på den engelska bänken: ”Magnus Svensson plays, not Anders Svensson...”

– Haha, precis. Lagerbäck och Söderberg ville ha in en mer defensiv spelare mot England och min huvuduppgift blev ju att plocka bort Paul Scholes. Det gick ganska bra, tycker jag, säger han.

Marcus Allbäck och ”Turbo”. Foto: TT NYHETSBYRÅN / SCANPIX

Förutom SM-guldet blev han också dansk mästare med Bröndby och han representerade Sverige under EM 2000 oh VM 2002. Klubbar som IFK Göteborg och Rosenborg var intresserade efter mästerskapet i Japan och Sydkorea, men han valde att runda av hemma i Halmstad.

Karriären avslutades 2006.

I dag bor han fortfarande hemma i Vinberg. Han har två vuxna barn och två yngre, en son på tre år och en på ett år.

"Turbo” skrattar till.

– Ja, det är som att man har börjat om. Jag lever ett ganska hektiskt familjeliv just nu.

Har börjat om med familjelivet

Och så har han ju ”firman” då.

– Jag lever ett helt vanligt arbetsliv. Vi har nio anställda och ibland är vi, jag och brorsan, ute och skruvar lite själva när det är mycket att göra. Det är precis som ett fotbollslag. Man hjälps åt och jobbar för varandra, säger Svensson.

Det låter som Janne Anderssons landslag?

– Ja, verkligen. Hans landslag påminner väldigt mycket om vårt 2002. Lasse och Tommy jobbade som Janne med att få ihop gruppen, att få alla att trivas ihop och att alla ska jobba för varandra. Det var väl egentligen därför jag kom med en gång i tiden, jag gjorde allt för laget och gillade min roll. Klagade inte om jag hamnade på bänken utan försökte höja de andra.

Hur mycket har du följt VM i sommar?

– Jag har kollat på så många matcher jag har kunnat, men Sveriges matcher har jag sett allihop. När det har varit på arbetstid så har man... ja, tagit sig tid att se matchen. Stängt ner och åkte hem för att kolla.

Hyllar sin gamle tränare Janne Andersson

”Turbo” fortsätter:

– Det har varit riktigt skoj att följa dem, de gjorde det fantastiskt bra.

Under de sista åren i Halmstad hade han en viss Janne Andersson som tränare.

– Jag är otroligt glad för hans skull att det går så bra med landslaget. Han är en väldigt duktig tränare, så jag är faktiskt inte överraskad. Jag är speciellt imponerad på sättet han hanterar medierna. Jag tycker att han är klockren. Han är jäkligt saklig och har bra svar på allting utan att vara tråkig.

På tal om tränarbiten: Du blev aldrig någon agent eller tv-expert – men tränare?

– Jag har tränat mina barn tills de blev ungefär 15 år gamla, det är väl den tränarkarriären jag har haft. Det var aldrig någon tvekan vad jag ville göra, säger Magnus Svensson.

