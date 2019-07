USA besegrade Nederländerna med 2–0 i VM-finalen i fotboll i Lyon. Traditionsenligt ska nu damlandslaget bjudas in till Vita huset i Washington för avtackning och hyllningar från presidenten. Men det är tveksamt om mästarlaget ens blir det – och om de i så fall skulle tacka ja till en inbjudan.

Storstjärnan Megan Rapinoe har tidigare under världsmästerskapet i Frankrike kritiserat Donald Trump och sagt att hon inte "vill till det jäkla vita huset": Hon har fått medhåll från försvararen Ali Krieger.

Efter söndagskvällens VM-final på Stade de Lyon frågade TT några av de övriga VM-guldmedaljörerna hur de ser på ett eventuellt besök. Tydligast var reservmålvakten Ashlyn Harris.

”Inte samma principer”

– Jag tror inte att laget kommer att gå dit, säger hon.

TT: Varför?

– Vi tror inte på samma principer som honom. Jag kommer definitivt inte gå dit, inte en chans. Men jag kan inte tala för hela laget.

TT: Du talar om presidenten?

– Jag har ingenting att säga om honom.

Högerytterstjärnan Tobin Heath och veteranen Carli Lloyd, som var den som lyfte VM-pokalen först, var inte lika tydliga som Harris.

– Jag vet inte, men jag ska fira nu däremot, säger Heath.

– Jag har inte ens tänkt på det, jag tänker fortfarande på VM-guldet, säger Lloyd.

Trump kritiserade Rapinoe

På presskonferensen efter VM-finalen fördes Vita huset-firandet upp på tal. Förbundskaptenen Jill Ellis bemötte frågan med ett leende.

– Jag har inte blivit inbjuden (och) skulle inte satsa mina pengar på det, säger hon, enligt Reuters.

Tidigare i veckan sade anfallsstjärnan Alex Morgan, enligt samma nyhetsbyrå, att det troliga är att laget tar ett gemensamt beslut.

– Jag tror vi tar beslut efter att vi avslutat söndagens match, sade hon.

Megan Rapinoe, utnämnd till VM:s bästa spelare av Internationella fotbollsförbundet Fifa, och Donald Trumps ordkrig kring Vita huset-besöket började i slutet av juni.

– Jag kommer inte åka dit. Vi kommer inte bli inbjudna. Jag tvivlar på det, sade Rapinoe i ett videoklipp.

Vägrar sjunga med

Under fotbollsmästerskapet har lagkaptenen dessutom vägrat att sjunga med i nationalsången i protest mot orättvisor i det amerikanska samhället. Något president Donald Trump inte uppskattat.

"Vi har inte bjudit in Megan eller laget än, men nu bjuder jag in laget, oavsett om de vinner eller förlorar. Megan borde aldrig vara respektlös mot vårt land, Vita huset eller vår flagga, särskilt inte eftersom så mycket har gjorts för henne och laget. Var stolt över flaggan du bär", skrev Trump på Twitter tidigare under VM.