Dzsenifer Marozsan bröt tån i den första gruppspelsmatchen av VM. Men den tyska superstjärnan tränade för fullt under torsdagen och kommer att spela i kvartsfinalen mot Sverige på lördag kväll och blir ett stort hot för det svenska laget.

Den tyske journalisten Martin Wolff på tv-kanalen ZDF menar att det finns ett läge för Sverige att utnyttja i och med Dzsenifer Marozsan skada.

– Sverige är dumma om de inte satsar på att trampa på hennes tå, sa Wolff under gårdagen.

I dag svarade de svenska spelarna på utspelet.

– Stämpla henne? Jag är ingen sådan spelare som håller på med fula knep. Vi har säkert nån, men vem som skulle stämpla Marozsan? Fischer kulle kunna göra det utan att det är mening. Jag vet inte… man vi kan inte springa runt och tänka på att vi ska stämpla en spelare, säger Caroline Seger.

”Aldrig medvetet”

Nilla Fischer är dock skeptisk:

– Då får Seger fixa det i så fall. Jag skulle aldrig medvetet skada någon. Det skulle ingen av oss göra, till hundra procent. Då är vi dumma i så fall. Jag tror inte att de tyska spelarna resonerar så heller, säger Fischer.

Rolfö: ”Vi ska vara extra tuffa”

Fridolina Rolfö är dock beredd att gå hårdare mot Dzsenifer Marozsan.

– Jag tycker vi ska spela extra tufft mot henne. Förhoppningen är ju att hon har lite ont, säger Rolfö men tillägger:

– Som fotbollsspelare går du aldrig in med inställningen att skada någon annan. Absolut inte. Men du kan absolut gå in med inställningen att spela tuffare mot henne. Hon är en viktig byggsten i deras lag. Är det så att hon har ont kan det finnas en rädsla för henne att gå in i situationer.

Kosovare Asllani säger att hon inte kommer att ha något extra fokus på att stämpla Marozsan.

– Jag kollar inte vem jag spelar mot. Jag har inte tänkt på att gå in hårdare på henne, jag har ju ett gult kort, vet du. Och vi har inget fokus på de andra. Bara på oss själva, säger Asllani.