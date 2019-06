Marta hade gjort 1-0 på straff och Cristiane nickat in 2-0 innan Australien vaknade till i Montpellier.

Tameka Yallops inlägg nickskarvades vidare av Chloe Logarzo och Caitlin Foord satte dit foten och reducerade med bara minuter kvar av den första halvleken.

Chloe Logarzo kvitterade när hon sköt från distans i den 58:e minuten. Sam Kerr var på väg in i bollbanan för att stöta in 2-2 men nådde inte fram vilket ställde målvakten Barbara som i stället fick se skottet studsa in i den bortre burgaveln.

Och i den 69:e minuten kom Australiens ledningsmål.

Australien vann mot Brasilien

Ett långt inlägg skickades fram mot storstjärna Sam Kerr som sökte upp Brasiliens back Kathellen för en luftduell.

Men bollen nådde aldrig fram eftersom försvararen Monica bröt in framför de båda, hoppade upp, fick huvudet på inlägget och skarvade in det i en båge över den egna målvakten Barbara.

Från linjedomaren vinkades det för offside.

Men situationen VAR-granskades.

– De funderar kanske på om hon påverkar spelet, säger C Mores expertkommentator Malin Swedberg.

Martas raseri: ”Gud var arg hon är”

Och efter att ha tittat på reprisbilderna valde domaren Esther Staubli att döma mål vilket tyder på att hon inte anser att Sam Kerr störde Monica i situationen.

Självmålet var det som skulle avgöra matchen.

Brasilien pressade på för en kvittering men lyckades aldrig utan Australien vann med 3-2 och firade vilt efter slutsignalen.

Det gjorde inte Marta. Den brasilianska storstjärnan skrek och gestikulerade vilt på planen.

– Gud vad arg hon är, Marta, säger Malin Swedberg.

Marta: ”Fy fan, man får inte göra det”

Marta utvecklade sin kritik för SportExpressen efter matchen.

– Jag är väldigt besviken på resultatet. Mycket mer på domaren, för vi vet att Australien är ett bra lag, det skulle vara en tuff match. Men när vi har en teknologi som VAR, då måste man använda det här jävla, fucking. Ni vet?

– De missade en straff de sista minuterna. Det hade gett oss en bra situation för att göra 3-3 och sedan jobba på för kanske 4-3.

Du var framme hos domaren, vad sa du?

– Hon ville inte ens hälsa på mig. Hon vet att hon gjort fel. Det är bara att se. Fy fan, man får inte göra det. Det är VM. Det finns möjlighet för att titta på någonting när det gäller oss också, det är oacceptabelt.

Hade det varit bättre utan VAR?

– Ibland tycker man det. För då klagar man inte. Eller hur?

Australiens storstjärna Sam Kerr förstod inte varför Marta var så upprörd.

– Jag vet inte riktigt varför hon var arg, säger Kerr.

På grund av ert 3-2-mål.

– Det var deras tjej som nickade in den, svarar Kerr.

– Det var många domslut som kunde ha gått åt antingen det ena eller det andra hållet. Jag tycker att domaren gjorde en riktigt bra match. Men sån här är fortbollen. Det är en sport som är full av känslor.

Australiens målvakt Lydia Williams är enig med Sam Kerr.

– Det var definitivt inte offside. Det var deras back som nickade in den. Det var ett tydligt självmål, säger Williams.

