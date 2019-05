Fredag 7 juni riktas fotbollsvärldens blickar mot Parc des Princes i Paris.

VM-premiären mellan värdnationen Frankrike och Sydkorea är utsåld sedan länge och därefter väntar en 30 dagar lång fest fram till finalen den 7 juli i Lyon.

Men nu skakas VM av nya uppgifter.

Organisationen Fifpro, det internationella spelarfacket, gick tidigare i veckan ut med uppgifter om fem fall av sexuella övergrepp inom kvinnlig landslagsfotboll under bara de senaste månaderna.

Flera spelare i Afghanistans landslag vittnar om sexuellt utnyttjande Afghanska fotbollförbundets president Keramuddin Keram

I Afghanistan har spelare i damlandslaget blivit sexuellt utnyttjade av tränare och tjänstemän på det afghanska fotbollsförbundet, däribland förbundets president Keramuddin Keram. Åtminstone sju spelare har berättat om övergrepp som ska ha pågått under flera års tid.

– Tidigare var jag en stolt del av landslaget men nu skäms jag över att nämna att jag spelar där, säger Fereshta Shaikh Miri, 23, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Carolina Rozo, fd fystränare för Colombias U17-landslags vittnar om sexuella trakasserier Colombias lagkapten Natalia Gaitan har också vittnat om brist på respekt

I Colombia framkom uppgifter i februari hur en spelare i U17-landslaget berättat hur hon utsatts för sexuella övergrepp av en ledare.

En skandal som snabbt växte när landslagets före detta fystränare Carolina Rozo berättade hur hon vid ett flertal tillfällen blivit utsatt för sexuella närmanden.

Rozo ska även ha larmat sin chef om detta utan att fått något gehör.

Även a-landslagets kapten Natalia Gaitan gick öppet ut och kritiserade bristen på respekt för kvinnliga fotbollsspelare i Colombia.

Ecuadors landslag Ecuadors fd förbundskapten Luis Pescarolo fick sparken efter sexuella trakasserier

Förbundskaptenen för Ecuadors damlandslag, Luis Pescarolo, fick i april sparken ihop med en fystränare och lagets läkare. Bakgrunden var att Pescarolo, som nekar till anklagelserna, ska ha skickat provokativa meddelanden samt kommit med sexuella förslag till spelare i laget under nästan ett års tid.

Ciara McCormack berättade i ett öppet brev om missförhållanden inom kanadensisk fotboll Eden Hingwing, fd spelare Kanadas landslag

Tidigare i år klev 14 före detta landslagsspelare i Kanada fram och vittnade om hur en tidigare förbundskapten, Bob Birarda, för U20-landslaget hade skickat sexmeddelanden till spelarna, uttalat kränkande kommentarer och tafsat på dem.

Händelserna ska ha skett redan 2008 men först nu kommit fram.

Ciara McCormack, som var en del av både Kanadas U20-landslag och klubblaget Vancouver Whitecaps FC, skrev ett uppmärksammat blogginlägg med rubriken ”A Horrific Canadian Soccer Story - the story no one wants to listen to, but everyone needs to hear”.

En annan spelare, Eden Hingwing, avslöjade att Birardas övergrepp krossade hennes fotbollskarriär i landslaget.

– Jag började hata allt som hade med landslaget att göra. Det var så sorgligt eftersom landslaget egentligen var allt jag någonsin hade drömt om. Men skammen att vara en del av det fick mig nästan att känna mig medskyldig, sa Hingwing.

Den senaste skandalen rör Gabons U20-landslag under en turnering i franska Marseille

Det senaste fallet avslöjades i slutet av förra veckan och gäller Gabons kvinnliga landslagsfotboll.

I samband med Sud Ladies Cup i franska Marseille utsattes flera spelare Gabons U20-landslag för sexuella övergrepp av sina ledare under turneringen.

Övergreppen ska ha skett på lagets hotell i Marseille där spelarnas mobiler först beslagtogs av ledare som sedan utsatte de unga tjejerna för övergrepp. Alltifrån psykisk misshandel till sexuella trakasserier och fullbordade våldtäkter vilket bland annat den kenyanska tidningen Daily Nation rapporterade om.

Uppgifterna nådde ut genom sociala medier och Gabons idrottsminister Alain-Claude Bilie-By-Nze har nu krävt att fotbollsförbundet inleder en utredning om fallet.

”Vi jobbar för fullt”

Sveriges förra landslagsmålvakt Caroline Jönsson, numera ledamot i styrelsen för Fifpro, är väl medveten om dessa fall och hon är positiv till att de nu uppmärksammas.

– Vi jobbar för fullt med att synliggöra de här problemen. Det är självfallet fruktansvärda uppgifter, men det betyder att vårt arbete börjar få genomslag, säger Jönsson.

Fifpro jobbar i nuläget på en rapport om sexuella övergrepp inom fotbollen och driver ett arbete för att förebygga sådana fall, men också för att hjälpa de som utsatts.

– På ett sätt är jag glad att det kommer fram. Jag tycker att det säger mycket om det arbete som vi håller på att göra. Vi vill ha tydliga policys. Både för att proaktivt kunna arbeta kring problemet men också för fall som har inträffat.

Jönsson utvecklar sitt resonemang:

– Vi vill att fler ska våga berätta om de blivit utsatta för sexuella övergrepp, att de känner att de inte är ensamma. Samtidigt som det måste börjas prata om sådant här i klubbar och landslag för att undvika att det inträffar. Vi vill stärka individen och hela systemet. Det finns inte någon sådan struktur på det sättet i dag.

Caroline Jönsson poängterar att sexuella övergrepp inte bara förekommer inom damfotboll men att det är vanligast där och inom ungdomsfotboll.

Känner du till fall inom svensk fotboll?

– Nej. Men jag tror att det förekommer i alla länder, Sverige inte undantaget. Det tror jag att vi måste vara medvetna om.

Fischer: ”Jag är chockad”

Svenska landslagsstjärnan Nilla Fischer reagerar starkt på uppgifterna om de senaste rapporterna om sexuella övergrepp.

– Jag är chockad, jag har hört talas om en del av fallen och det är fruktansvärt. Men jag tycker att det är bra att det kommer upp till ytan, säger Fischer, som är positiv till Fifpros arbete.

– Det känns oerhört viktigt att det kommer fram en policy, både för att klubbar och spelare ska veta hur det ska agera. Som spelare kan det vara svårt att veta var man ska vända sig om man utsätts för något sådant här.

