För fyra år sen, 2015, vann USA fotbolls-VM i Kanada. Något som fungerade lite som en katalysator för damlandslagets intäkter – som sen dess har överstigt herrlandslagets, skriver Wall Street Journal.

Under perioden 2016-2018 drog damlandslaget in 50,8 miljoner dollar, motsvarande 478 miljoner kronor – att jämföra med herrarnas 49,9 miljoner dollar, motsvarande 469 miljoner kronor. Det visar siffror från det amerikanska fotbollsförbundet U.S. Soccer, som WSJ tagit del av.

Hyllar amerikanska fotbollsförbundet

Intäkterna kommer huvudsakligen från biljettförsäljning till matcher.

Becca Roux, chef för de amerikanska landslagskvinnornas fackförbund, säger till WSJ:

– Matchintäkterna från damlandslaget visar att potential kan realiseras när man gör investeringar.

Hon fortsätter:

– Även om det är en lång väg kvar vill jag applådera U.S. Soccer, deras partners och våra partners, för att de har satsat de senaste åren. Jag hoppas det kommer att stå som ett exempel för andra fotbollsförbund världen över.

Damlandslaget tjänar mindre

Samtidigt menar spelarna i damlandslaget att de har sämre förutsättningar med bland annat lägre löner, sämre boende och sämre träningsförutsättningar än spelarna i herrlandslaget. I mars fick de nog – och stämde det amerikanska fotbollsförbundet för diskriminering. De kräver likvärdig ersättning och samma förutsättningar som herrarna.

Förbundets huvudsakliga argument för att betala spelarna olika är ”baserat på skillnader i samlade intäkter genererade av de olika lagen och/eller andra faktorer än kön”.

U.S. Soccer har inte velat kommentera WSJ:s siffror.

Tidningen betonar att utöver biljettförsäljning till landskamper får fotbollsförbundet in pengar från sponsorer och tv-rättigheter, och där går det inte skilja på de olika lagen.

