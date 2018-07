Tatueringsmissen efter Sveriges VM-match

Englands fans har haft all anledning att fira under fotbolls-VM i Ryssland. Några fans har dock tagit det längre än andra – och valt att föreviga mästerskapet på sig själva, för evigt.

En av de som tatuerat sig är engelsmannen Teddy Allen. Och han gjorde det dessutom två gånger om.

En av tatueringarna sitter på Allens vänstra vad och föreställer stjärnan Harry Kanes ansikte, med texten "Sir Alex" ovanför och "VM-mästare 2018" under. Allen har dessutom tatuerat in texten "Its coming home", felstavat, på vristen.

England förlorade i semifinalen

Problemet?

England förlorade mot Kroatien i VM-semifinalen, och får nu nöja sig med att spela om bronsmedaljen senare i eftermiddag.

30-årige Allen ångrar dock inte sitt beslut.

– England har gett oss all anledning att vara stolta, och om du inte kan se det så är du inte värdig de "Tre lejonen", säger han till BBC.

Han fortsätter:

– De kommer att stanna för evigt.

