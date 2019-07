När börjar Sverige-England?

Matchen börjar kl 17.00 lördag den 6 juli.

Var spelas bronsmatchen?

Matchen spelas i Nice, på Stade de Nice, även kallad Alliaz Riviera. Arenan tar 35 624 åskådare och är i vanliga fall hemmaplan för OGC Nice.

Så ser du Sverige mot Nederländerna på tv

Matchen visas i TV4 och C More, om du vill streama matchen kan du göra det på C More.

Sveriges väg till bronsmatch

11 juni: Chile–Sverige. 0–2

16 juni: Sverige–Thailand. 5–1

20 juni: Sverige–USA. 0–2

24 juni: Åttondelsfinal: Sverige–Kanada. 1–0

29 juni: Kvartsfinal: Sverige–Tyskland. 2–1

3 juli: Semifinal: Nederländerna–Sverige. 1–0 e. förl.

6 juli kl 17.00: Bronsmatch: England–Sverige

Englands väg till bronsmatch

9 juni: England–Skottland. 2–1

14 juni: England–Argentina. 1–0

19 juni: Japan–England. 0–2

23 juni: Åttondelsfinal: England–Kamerun 3–0

27 juni: Kvartsfinal: Norge–England 0–3

2 juli: Semifinal: England–USA 1–2

6 juli kl 17.00: Bronsmatch: England–Sverige

Troliga startelvor Sverige–England

Sverige (4-3-3): Hedvig Lindahl – Hanna Glas, Nilla Fischer, Linda Sembrant, Magdalena Eriksson – Elin Rubensson, Caroline Seger, Nathalie Björn – Sofia Jakobsson, Stina Blackstenius, Fridolina Rolfö.

England (4-2-3-1): Carly Telford – Lucy Bronze, Steph Houghton, Alex Greenwood, Demi Stokes – Jill Scott, Keira Walsh – Rachel Daly, Nikita Parris, Beth Mead – Ellen White.

Håll koll på i England: Ellen White. En livsfarlig avslutare som hade två bollar i mål mot USA (ett bortdömt för en knapp offside) och ordnade fram straffen som Steph Houghton missade. Inte jätteinvolverad i spelet, men klinisk när hon får chansen. Blir en rejäl utmaning för de svenska mittbackarna.

Hur är det med Kosovare Asllani?

Hon drabbades av en otäck huvudskada i semifinalen mot Nederländerna och fick bäras ut på bår. Under fredagen sade dock landslagsläkaren Houman Ebrahimi att undersökningarna efteråt har gett positiva besked.

– Det finns en chans att hon spelar, säger Houman Ebrahimi.

Kosovare Asllani bärs ut på bår i slutskedet av Sverige-Nederländerna Foto: FRANCOIS MORI / AP TT NYHETSBYRÅN

Fotbolls-VM 2019 – Sveriges trupp

MÅLVAKTER

1. Hedvig Lindahl, 36, Chelsea

12. Jennifer Falk, 26, Göteborg

21. Zecira Musovic, 22, Rosengård

FÖRSVARARE:

2. Jonna Andersson, 26, Chelsea

3. Linda Sembrant, 31, Montpellier

4. Hanna Glas, 20, Paris Saint-Germain

5. Nilla Fischer, 34, Wolfsburg/Linköping

6. Magdalena Eriksson, 25, Chelsea

13. Amanda Ilestedt, 26, Potsdam

15. Nathalie Björn, 22, Rosengård

MITTFÄLTARE/ANFALLARE:

7. Madelen Janogy, 23, Piteå

8. Lina Hurtig, 23, Linköping

9. Kosovare Asllani, 29, Linköping

10. Sofia Jakobsson, 29, Montpellier

11. Stina Blackstenius, 23, Linköping

14. Julia Roddar, 27, Göteborg

16. Julia Zigiotti Olme, 21, Göteborg

17. Caroline Seger, 34, Rosengård

18. Fridolina Rolfö, 25, Bayern München/Wolfsburg

19. Anna Anvegård, 22, Växjö

20. Mimmi Larsson, 25, Linköping

22. Olivia Schough, 28, Djurgården

23. Elin Rubensson, 26, Göteborg