Sverige hyllas efter bilderna: ”Respekt”

Matchen började tungt för Sveriges del. Marcus Berg hade ett jätteläge att ta ledningen bara efter några minuter, och kort därefter fick även Albin Ekdal en superchans. Ekdal brände även ett läge i slutet av den första halvleken.

Men till slut kom målet som skickade Sverige till kvartsfinal – Emil Forsberg bröt in centralt, fintade förbi en motståndare och skickade in bollen via den schweiziske försvararen Manuel Akanji.

Sverige stod emot mot ett Schweiz som pressade på rejält i slutminuterna – och var till och med nära att göra 2-0 i de absoluta slutsekunderna. Euforin var total efter Sveriges seger, och de svenska spelarna firade vilt med de tillresta fansen.

Sverige hyllas efter bilderna

Men samtidigt uppmärksammades några av de svenska spelarna för något som utspelade sig en bit från firandet. Bland annat Mikael Lustig och Albin Ekdal tröstade Manuel Akanji, som alltså var sist på bollen vid Sveriges 1-0-mål.

”Det där är respekt”, skriver Fox Sports på Twitter.

”Akanji grät, och de svenska spelarna tröstade honom”, skrev spanska Sports Center.

– Det var fint av dem. Att de ser sånt efter matchen, jag önskade dem lycka till i nästa runda, säger Akanji själv efter matchen.

– I den stunden var det sorgligt, vi hade förlorat matchen.

”Det där är sportslighet”, skrev ytterligare ett Fox-konto.

Även Fifas officiella hemsida hyllar Mikael Lustig för att han tog sig tid att ta i hand med Schweiz anfallare Josip Drmic efter matchen.

”Sportsmannaanda. En fin gest av solidaritet”, skriver Fifa.

