Listan med namn kommer ungefär en timme innan VM-åttondelsfinalen mellan Sverige och Schweiz.

SportExpressens reporter Anna Friberg ser den först av alla.

– Fredrik Holmström?

– Hallå, vem fan är Fredrik Holmström?

Fifa bjuder in ett antal ex-stjärnor till varje match under VM i Ryssland. Namn som Diego Maradona, Ronaldo och Paolo Maldini har synts på läktarna under mästerskapet. Påhittet kallas för ”Fifa legends” och en av legendarerna kliver dessutom ner på planen för att säga några ord inför publiken.

På listan till den här matchen finns totalt fem namn:

• Jakob ”Köbi” Kuhn som gjorde 63 landskamper för Schweiz och dessutom var förbundskapten för nationen i sju år.

• Thomas Berthold som spelade tre VM för Tyskland och var en av guldhjältarna 1990.

• Martin Dahlin som gjorde 29 mål på 60 landskamper för Sverige och var en av hjältarna i VM 1994.

• Stefan Schwarz som också var en av nyckelspelarna 1994 och dessutom hann spela för klubbar som Arsenal, Fiorentina och Valencia.

Och högst upp på listan:

• Fredrik Holmström som… ja, vem är det ens?

Listan publicerades av Fifa inför avspark. Foto: FIFA

Schwarz är tagen

Matchen börjar Krestovskij-stadion i S:t Petersburg. Emil Forsberg skär in i banan, skjuter in 1-0 via Manuel Akanji och Sverige dansar vidare till kvartsfinal i VM.

Efter matchen är det karnevalstämning i arenans inre, spelarna jublar och gör high-fives. Men när vi träffar landslagschefen Lasse Richt måste vi ändå passa på att ställa frågan.

Han har jobbat på förbundet i 20 år, han måste veta.

– Fredrik Holmström? Nej, jag vet inte vem det är, säger Richt och ser frågande ut.

Han funderar i någon sekund.

– Aldrig hört talas om…

– Vem är det?

Sverige jublar efter segern mot Schweiz. Foto: NURPHOTO - S / IGOR RUSSAK/NURPHOTO/SIPA USA/IB SIPA USA

Vi letar upp Stefan Schwarz telefonnummer och testar att ringa. Han svarar direkt, fortfarande tagen av både segern och hur häftigt det var att få vara där som en ”Fifa legend”.

Han var till och med den som fick stå på planen och tala inför de svenska fansen.

– Det här var en ära, säger Schwarz.

– Först och främst att bli inbjuden av Fifa på det här sättet, det var fantastiskt bra organiserat allting. Och sen blev den här fina insatsen av Sverige verkligen pricken över i.

Men du, vem är Fredrik Holmström?

– Vem?

Fredrik Holmström. Det var du, Martin Dahlin och han som var inbjudna som legender…

– Okej, jag vet inte vem det är.

Bilder från läktaren

Vid det här laget borde man så klart ge upp, lägga Fredrik Holmström-mysteriet bakom sig och börja fokusera på det som faktiskt är viktigt. Sverige ska trots allt spela VM-kvartsfinal mot England.

Men det är svårt.

Frågorna bara snurrar i huvudet: Vem är han? Har han lyckats lura i Fifa att han är en gammal svensk fotbollsspelare? Eller är allt bara någon sorts missförstånd?

Vi kontaktar Fifas presstjänst som, precis som vanligt, lovar att kolla upp saken och höra av sig så fort som möjligt. Men nej, precis som vanligt, kommer det inte något svar.

Nästa steg? Fredrik Holmström måste finnas på bild.

– Hmm… jag tog en del bilder upp mot läktaren där alla ”Fifa legends” satt, säger Bildbyråns fotograf Petter Arvidson.

Kan du skicka över dem på en gång?

– Okej!

Där uppe på läktaren ser vi Schwarz och Dahlin. Vi ser också Jakob ”Köbi” Kuhn och Thomas Berthold. Stureplans-profilen Kristoffer Ahlbom och den tidigare justitieministern Thomas Bodström syns också där på läktaren.

En av VIP-läktarna inne på arenan. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Plötsligt ringer Martin Dahlin.

Vi har försökt få tag på honom tidigare, men han har inte svarat.

– Fredrik Holmström är en kompis till mig, säger Dahlin och börjar skratta i andra änden av luren.

Va?

– Ja, jag hade med mig en son och en kompis på matchen.

Och din kompis är Fredrik Holmström?

– Exakt.

Vilka fotbollsmeriter har han?

– Han satt på bänken i Täbys P12-lag, tror jag. Haha nej, jag vet faktiskt inte. Det är bara en god vän till mig.

Så varför stod han uppskriven om ”Fifa legend” på matchen?

– Haha, jag vet faktiskt inte.

Holmström tackar Fifa

En snabb sökning på nätet visar att Fredrik Holmström, 47, är vd på Holmströmgruppen, ett fastighetsägarbolag som omsatte över en miljard kronor 2016. Det dyker upp bilder också, vilket gör att vi ganska enkelt kan slå fast att Holmström är mannen som sitter strax bakom Thomas Bodström.

Men det är svårare att få tag på Fredrik Holmström.

– Jag ska kolla om han har möjlighet att prata mer er, hälsar hans sekreterare.

Till slut får vi ett telefonnummer. Vi ringer och ringer, utan att få något svar. Men så kommer det ett sms, med en kommentar från Fredrik Holmström.

Han hälsar:

– Det är trevligt när man blir välkomnad och hänvisad till sin stol med sitt namn i stället för ett nummer. Jag tar gladeligen emot epitetet ”legend” och tackar Fifa och Martin Dahlin för de fina platserna och gästfriheten.

Klockan 16.00 på lördag spelar Sverige kvartsfinal mot England i Samara. En timme innan avspark kommer besked om vilka ”Fifa legends” som är inbjudna.

Fredrik Holmström lär inte vara med på listan.