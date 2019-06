Trots succé-inhoppet och målet mot Chile fick Madelen Janogy på nytt inleda på bänken när Sverige ställdes mot Thailand i den andra gruppspelsmatchen.

Inte heller i den tredje, mot USA på torsdagskvällen, får Janogy starta.

Men den här gången är det inte den offensiva konkurrensen som gör att hon placeras utanför elvan.

Piteå-anfallaren är skadad.

– Madelen har under veckan känt av en lättare muskelskada i låret och under kvällen har vi beslutat att vila Madelen från spel under morgondagen, säger Houman Ebrahimi.

Janogy på bänken - trots skada

Janogy kommer är trots sin skada uttagen i truppen till matchen mot USA. Det gör att hon kan sitta med på bänken tillsammans med sina lagkamrater.

Sveriges match mot USA spelas i Le Havre och har avspark klockan 21.00 på torsdagskvällen. Om Sverige vinner matchen så vinner de även gruppen. För USA räcker det med ett kryss.

Gruppsegrare ställs i åttondelsfinal mot Spanien. Grupptvåan får möta tvåan i den grupp där Nederländerna och Kanade gör upp om förstaplatsen.