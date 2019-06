Sverige spelar VM-kvartsfinal mot Tyskland i ett kokhett Rennes.

Och hemma i Sverige är intresset skyhögt för Peter Gerhardssons landslag som inte besegrat Tyskland i mästerskap på 24 år.

Då hade sändande TV4 och C More stora problem med ljudproduktionen under första tio minuterna.

I inledningen fick studion från Stockholm med Anna Brolin, Malin Swedberg och Lotta Schelin kommentera då kommentatorerna i Frankrike Lasse Granqvist och Hanna Marklund inte hördes.

Lasse Granqvist beklagar eventuella problem

Dessutom var ljud och bild i osynk.

Problemen rättades till efter drygt tio minuter av halvleken.

– Vi beklagar eventuella problem. Det ska vara så gott som åtgärda, säger C Mores kommentator Lasse Granqvist.

– Vi konstaterar att det eventuellt är värmen som spelat synkroniseringen ett spratt, fortsätter han.

TV 4 och C Mores pressansvarige Ludvig Ternstedt förklarar:

– Det är satellitproblem, med största sannolikhet orsakat på grund av värmen. Vi har produktionsledare på plats som jobbar för fullt och ser till att det förhoppningsvis ska fungera smärtfritt resten av matchen, säger han.

Matchen pågår.

