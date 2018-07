Stjärnan slår tillbaka: ”Struntar helt i det”

Belgien hade i tisdags chansen att ta sig till landets första VM-final i historien. Men Frankrike blev för svåra i semifinalen. Samuel Umtiti nickade in segermålet för fransoserna och skickade belgarna till bronsmatch mot England.

Belgiens målvakt Thibaut Courtois var rasande efter slutsignalen och gick hårt åt fransmännens spelstil.

– Jag skulle inte säga att det andra laget var bättre än oss. De försvarade på egen planhalva under hela matchen. Vi borde inte ha blivit överraskade för de har spelat så under hela turneringen. Det är en skam, sa Chelsea-stjärnan enligt Get French Football.

"Jag struntar i det"

På fredagens pressträff fick Frankrikes Antoine Griezmann tillfälle att svara på utspelet – och valde att gå till motattack.

– Tror Courtois att Chelsea spelar fotboll som liknar Barcelona? Nej. Jag bryr mig inte på vilket sätt vi vinner på, för vi vann.

Så du struntar i om du blir världsmästare på "ett fult sätt"?

– Jag struntar helt i det. Jag vill ha till stjärna på min tröja.

Frankrike har chansen att ta landets andra VM-guld på söndag när man ställs mot Kroatien på Luzjniki-stadion i Moskva. Senaste franska VM-guldet kom på hemmaplan 1998.

