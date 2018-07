Efter en intensiv politikervecka i Almedalen tog statsminister Stefan Löfven under torsdagen flyget till New York. På fredagsmorgonen träffade han FN:s generalsekreterare António Guterres – det första av flera viktiga möten under USA-vistelsen.

Men mellan sammanträden och internationella angelägenheter vandrar statsministerns tankar till något helt annat – Sveriges kvartsfinal mot England i fotbolls-VM.

– Jag tänker en del på det, men det är så mycket annat att fundera på också. Jag tror verkligen att vi har en stor chans, säger Löfven.

Han passar samtidigt på att utfärda en varning till engelsmännen:

– Jag hoppas att det inte blir sämre diplomatiska förbindelser med Storbritannien för det här, men vi tänker faktiskt vinna.

LÄS ÄVEN: VM 2018 på TV – alla tv-tider för fotbolls-VM

Löfven: ”Kör hårt!”

Statsministern berättar att han blir engagerad när han ser landslaget på tv.

– När jag sitter och tittar så tror jag att jag är landslagscoach, för då är jag väldigt inne i matchen och har väldigt goda råd. Men Janne Andersson kan det här betydligt bättre än vad jag kan, säger Löfven.

Han vill även skicka en hälsning till det blågula landslaget.

– Kör hårt och fortsätt med det fantastiska lagarbete som ni har visat hittills. Elva gånger ett blir mer än elva när Sverige spelar. Det blir tolv eller tretton för att ni är ett så fantastiskt lag. Ni klarar det här.

Löfven har hittills haft svårt att träffa rätt med sina gissningar om resultaten i Sveriges VM-matcher, men gör ändå ett nytt försök:

– Jag har sagt 2-1. Å andra sidan sa jag det i förra matchen också och det blev det inte. Men Sverige vinner, så det spelar ingen roll - men jag gissar 2-1.

LÄS ÄVEN: Guide: Allt du måste veta om VM i dag