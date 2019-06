Det såg länge ut att bli en skräll när Sydafrika spelade sin första VM-match någonsin.

Två dömda straffar till Spaniens fördel, varv en genom VAR-granskning och en utvisad spelare blev tillslut för mycket för debutanterna som förlorade med 3-1.

– Det är väldigt tungt av Sydafrika att släppa in båda målen på straff, säger experten Annica Barsley i C More.