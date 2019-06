Söndagens match var den som Sverige bara skulle vinna i VM. Motståndet stod nämligen Thailand för, rankad 34:a i världen.

Och det började bra för Blågult. Redan i den sjätte minuten flög Linda Sembrant högt på en hörna från Elin Rubensson och nickade in 1-0.

13 minuter senare kunde Kosovare Asllani roffa åt sig en retur framför mål och enkelt skicka in bollen till 2-0.

3-0, matchens pärla, kom i slutet av halvleken. Fridolina Rolfö testade skott från distans och fick på en kanonträff som letade sig in i mål.

Sverige körde över Thailand

Sverige hade hela 19 avslut i den första halvleken, den bästa notering i hela VM på den fronten.

Det svenska landslaget fortsatte att skicka bollar mot mål i den andra halvleken, men hade där svårare att få utdelning. Madelen Janogy, som gjort mål i två raka landskamper, byttes in efter paus, men blev mållös mot Thailand.

I slutet av matchen skickade Lina Hurtig in 4-0 med en stenhård nick.

Kanjana Sungngoen skapade på egen hand ett anfall på stopptid när hon sprang ifrån de svenska försvararna, och till sist lyckades skicka in 4-1 med ett fint skott som överlistade Hedvig Lindahl i det svenska målet.

– Det ska inte få ske att man släpper in mål så här på slutet, säger kommentatorn Daniel Kristiansson i C More.

– Det är det här man är orolig för, att det saknas speed centralt, säger experten Malin Swedberg.

Lagkaptenen Caroline Seger håller med.

– Det är rätt så sant. Jag tycker att vi tappar fart i slutet på första också, vi får jobba hårt för att trycka till i denna värmen och för att få dem att flytta sig. När man blir stillastående är det svårt att spela fotboll.

Sverige klart för åttondelsfinal

Sverige fick straff efter en VAR-bedömd handssituation i den 93:e minuten.

Den tog Elin Rubensson hand om, och kunde enkelt skicka in 5-1.

Sverige är nu klart för åttondelsfinal i VM.

Experten Hanna Marklund var trots segern och avancemanget till slutspel inte nöjd med Sveriges insats i matchen, särskilt när det gäller den andra halvleken.

– Det är viktig med en vinst, men i andra halvlek är det för låg kvalitet i det svenska spelet, säger hon i C More.

Olof Lundh håller med:

– Spelarna kommer säkert prata om att tre poäng är det viktiga, de bryr sig inte om hur det ser ut. Men det är klart att det är en besvikelse totalt sett, man bromsar in och låter Thailand göra mål. Man borde kunnat få ut mer av den dominans man hade.

Hanna Marklund:

– Det är sjukt irriterande som försvarare att släppa in ett mål mot Thailand så sent i matchen.

Lindahls kritik: ”Det var dumt”

Caroline Seger:

– Vad blev det, 5-1? Herregud. Det finns tendenser till bra saker, men det är också varmt där ute. Vi får jobba hårt för att få i gång passningsspelet och fötterna. En säker seger, men det finns mer att önska.

Målvakten Hedvid Lindahl tycker det var onödigt att släppa in Thailand i matchen igen då Thailand fick en del kontringar i andra halvlek.

– Det var egentligen inte så farligt förutom målet de gör. I andra halvlek tappade vi lite vårt återvinningsspel, då släppte vi in dem i matchen igen. Det var dumt, vi ska se till att hålla standarden hela vägen, men det är lätt när man leder med 4-0 att man tänker att det är lugnt. Men vi måste hålla hela vägen, säger hon.

– Det var inget medvetet att vi skulle dra ner på tempot. Vi försökte mana på hela tiden, men det blev tyvärr så. Jag tyckte inhopparna kom in med skön energi och det var bra att vi fick göra fler mål i alla fall, säger Hedvig Lindahl.

Nu väntar USA i en förväntad gruppfinal.

– Det blir en helt annan typ av match mot USA. Och det är bra att vi får testa vårt försvar och anfall mot en annan typ av motståndare. De spelar mer fysiskt jämfört med Chile och Thailand. Det är roligt att möta de bästa lagen, säger Lindahl.

LÄS MER: Getingbetygen på svenska spelarna