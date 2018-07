Och tona ut i fullständigt kaos.

För så här ska ju inte VM-finaler se ut? Var tog den åtstramade, kontrollerade, ängsliga matchen vägen? Vad hände med traditionerna? Varför ser jag jättetabbar, drömmål, straffkaos, planstormare, sex mål, blixtar och dunder?

Det ska sägas: Det här världsmästerskapet har varit lite fattigt på galenskap, men idag slapp vi som upplevde oss själva berövade på tumult känna oss besvikna.

Bland det konstigaste är att Frankrike – hela turneringens nyktraste lag – stod i centrum för allt. Nu är de världsmästare, och det är såklart inget mysterium. De behärskade till syvende och sist landslagsfotbollen som krävdes 2018 bättre än alla andra lag i Ryssland. Det här var de fasta situationernas mästerskap, grundernas, omställningarnas och misstagens. Det var Frankrikes.

Didier Deschamps hade sin obevekliga idé om hur man vinner fotbollsmatcher, han hade erfarenheten, han har segern i sin hand tillsammans med en hel generation spelare i zenit (Lloris, Varane, Umtiti, Griezmann, Pogba, Kanté) och en tonårig sensation som bara har börjat sin erövring av världen.

Och han hade, när den behövdes, en tolkning av handsregeln.

Jag säger en tolkning. Visste ni att de ursprungliga versionerna är flera tusen år gamla? Historiker menar att de första versionerna skrevs ned vid Eufrats kant när Mespotoamien kontrollerades av babylonierna och kung Hammurabi. I dag är det därför ytterst få som vet vad som är hands, när det är hands och varför, men som tur var hade domarkåren fått ett hjälpmedel lagom till världsmästerskapet i Ryssland: VAR.

VAR är kontroversernas slutstation, inget mer tjafs om vad som är rätt och fel. När VM-finalen mellan Frankrike och Kroatien drabbades av en boll på Ivan Perisics fingrar – handsregeln den här eftermiddagen presenterades i samarbete med Nestor Pitana från Argentina – då kom VAR till undsättning.

Straff, och så småningom VM-guld till Frankrike. Inga vidare diskussioner.

Eller hur?

Kunde ha sett annorlunda ut

Nej, tyvärr inte. Vi kommer nog aldrig höra slutet på det här.

Varför? För att matchen hade kunnat se annorlunda ut, det är min fasta övertygelse.

Länge var det nämligen Kroatien för hela slanten, länge såg Frankrike lite paralyserade ut av stunden. Zlatko Dalics lag hade åtta avslut i offensivt straffområde under bara första halvlek. Frankrike hade ett men gjorde ändå två mål.

Deschamps gäng kom in fel i det från start. Raphaël Varane och Samuel Umtiti turades om att nicka undan inlägg mot Mario Mandzukic, Kylian Mbappé schabblade bort sin första bollkontakt och fick täcka inlägg på egen kortlinje, Pavard sparkade hål i luften mot första halvleks bäste spelare Ivan Perisic (som var en dålig mottagning från att bli fri vid ett annat tillfälle) och Luka Modric pressade fram bolltapp hos Kanté.

Vi har sett att Frankrike har en bekväm, trygg defensiv struktur på sitt lag, men det här var inte meningen.

När Umtiti hade skurit av Perisics tredje inlägg efter tio minuter hade han fått nog och skällde ut både sin mittbackskollega och Pavard, sittandes i straffområdet.

Sedan gjorde Frankrike precis det vi borde väntat oss: Ett konstruktivt anfall, en halvhygglig spelsekvens, en frispark strax utanför Kroatiens straffområde. Griezmann själv slungade in bollen, hjälptes av en lätt liten snudd via Mandzukics hårtoppar och matchplanen kändes plötsligt genomförd till perfektion.

Kroatien kunde inte bry sig mindre

Jaha, tänkte man här, det var väl det hela.

Som på beställning öppnade sig dessutom himlen, mullrade och började piska kroaterna i ansiktet. Pogba och Kanté ställde sig på rad framför sin backlinje för att meddela att butiken slagit igen för dagen.

Kroatien? Kunde inte bry sig mindre.

De låg under med 1-0 mot Danmark men vände och vann. De låg under med 1-0 mot Ryssland men vände och vann. De låg under med 1-0 mot England men vände och vann.

Det här hade de gjort förut. Axlarna var fortsatt sänkta, andningen lugn, blicken avslappnad. Man fick först Kanté varnad, sedan vräkte Perisic in en vänsterslägga – och matchen gick till att kännas typisk på ett annat sätt, på det som tagit Kroatien hit.

Frankrike började snickra på nytt, men med en offensiv som haltade betänkligt även fortsättningsvis behövde man hjälp någonstans ifrån. Det började – på riktigt – åska i exakt samma sekund som den hjälpen damp ned, men den gjorde det inte från ovan. Själv har jag ingen aning om vad Ivan Perisic skulle ha gjort annorlunda, om det var en ”onaturlig position” för armen eller, ja, vad som nu avgör handsregeln. Men när vi hade haft videoavbrott och kroatutbrott kunde Antoine Griezmann placera in 2-1.

Pogba en av turneringens stora

Om det blev en väckarklocka?

Nja. Andra halvlek hann knappt börja innan det kroatiska mittfältet hade vunnit tio närkamper till. Mandzukic rånade Varane, och hade han varit några år yngre hade han nog sprungit in nästa kvittering – men snart hade Frankrike lämnat sömnigheten och nerverna i omklädningsrummet.

Tre spelare i Les Bleus hade hela apparaten påslagen match igenom: Umtiti, som läste och vann allt, Mbappé, som helt enkelt inte går att stoppa, och Paul Pogba, som skulle röja alla tvivel om vart pokalen färdas nu.

Bredsidan var behärskad och förlösande. Vilken stund för Pogba, vilket bra mästerskap han har gjort, och vilken skön syn det är att skåda honom i närheten av sin potential, disciplinerad, blytung defensivt, effektiv offensivt, betydande och mäktig. Det var ett tag sedan. Om Modric, Rakitic och Kanté har målats upp som mästerskapets tre bästa innermittfältare var det Pogba som glittrade mest i VM-finalen. Nu har han ett guld som ingen kan ta ifrån honom, kanske kan den vetskapen hjälpa honom till en mer harmonisk fortsättning på karriären.

Kroatien öppnade sig, kroknade, gav upp på sina håll. Mbappé forsade igenom, totalt omedveten om sammanhanget som vanligt, och placerade in 4-1 med en 100-årings rutin.

Vi fick en match som ändå vibrerade en stund till efter att Hugo Lloris begått ett av mästerskapets absolut värsta målvaktsmisstag (eller misstag överhuvudtaget), men det liksom spacklades över allt annat, av siffrorna på resultattavlan, av vansinnet, av det franska VM-guldet som han skulle lyfta en stund senare.

Ingen kan ifrågasätta Frankrike

Kroatien fick nöja sig med att bli det här världsmästerskapets per capita-mästare, men det kommer alltid att gäcka deras fotboll när de undrar om de inte hade kunnat bli per allt-mästare i en annan värld. Det är inte bara möjligt, utan även sannolikt att Frankrike hade hittat ett sätt att vinna den här matchen ändå, men den hade ett osäkerhetsmoment som vädrades ut av den här sportens överlägset grumligaste regel.

Hur som helst: Sverige slog det här franska landslaget i kvalet. Vilken grej, eller hur?

Efter att ha sett Deschamps landslag göra en så enkel (för det har faktiskt sett ganska enkelt ut i långa stunder) process av det här mästerskapet är det ännu mer imponerande. Det närmast skrämmande är att han förfogar över en grupp franska spelare som både har erfarenheten av en förlorad EM-final och ett VM-guld nu, men ändå pressas underifrån av nästa generation.

Deras VM-guld är inte det vackraste världen har sett, men de bemästrade densamma som inget annat landslag 2018.

Ingen kan ifrågasätta att de var bäst.