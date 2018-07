Ronaldo-mysteriet som chockade hela världen

Brasilien var regerande världsmästare när turneringen var tillbaka i Frankrike efter 60 år. Laget var favorittippade - mycket på grund av den då 21-åriga Ronaldo.

Han kom från en debutsäsong med Inter, där han briljerat med 34 mål. Nu skulle han frälsa Brasilien med ett VM-guld.

Och det började bra, han var turneringens stora stjärna och hade hittat nätet fyra gånger innan finalen. Ett stort guldfirande väntade - det verkade som att inget kunde stoppa honom.

Brasiliens väg till finalen

Som regerande mästare var Brasilien toppseedade och hamnade i en grupp med Skottland, Marocko och Norge - sydamerikanerna säkrade gruppsegern redan innan sista matchen.

Det blev till och med en förlust mot Norge.

Men sedan var åttondelsfinalen i sikte. Där blev det ett möte med Chile och en enkel vinst - med hjälp av två mål från Ronaldo.

Nästa två matcher visade sig vara tuffa för Brasilien. Det var spännande ända in i det sista när Danmark besegrades i kvartsfinalen. Semifinalen blev ännu jämnare. Men efter straffar kunde Brasilien till slut slå ut Holland och ta sig till final.

Det enda som stod mellan Brasilien och guldet var Frankrike.

”Ronaldo kommer inte att starta”

Men när startelvorna redovisades 72 minuter innan avspark saknades Ronaldos namn. Superstjärnan var uppsatt på bänken, han skulle inte starta.

Hade det skett ett misstag?

Nej, inget misstag. Han kunde inte vara med.

En stund senare fick journalisterna laguppställningen och en förklaring till Ronaldos frånvaro var: en skadad fot från Holland-matchen.

Det blev kaos. Alla ville gå till botten med nyheten. Vad stoppade honom? Var det egentligen knät som blivit värre?

Brasilien utan sin stora stjärna. Ingen såg det komma.

Några minuter senare kom ett nytt besked - Ronaldo startar. Frågorna blev ännu fler.

Matchutvecklingen

Matchstart. Det syntes direkt att något inte var helt rätt med Ronaldo. Reaktionsförmågan var långsammare, han rörde knappt bollen i första halvlek och när han gjorde det förlorade han närkamperna. Alla frågade sig:

Hade tyngden av ett helt land på axlarna sänkt honom?

Någonting var annorlunda med spelaren som varit den stora stjärnan genom hela mästerskapet. Frankrike tog ledningen med en nick från Zidane. Och en till. 2-0 innan halvtid.

Brasilien kom aldrig tillbaka in i matchen. Inte Ronaldo heller. Det slutade 3-0. Hemmanationen Frankrike var världsmästare.

Det blev inget guldfirande i Brasilien.

Vad hände egentligen med Ronaldo?

Det stora diskussionsämnet efter förlusten var Ronaldo. Den snabba förändringen från bänken till startspelare, hans energifattiga prestation, fallet under pressen.

Varför stod han uppskriven som bänkspelare först?

Varför byttes han inte ut?

Blev han tvingad till att spela?

Var han feldiagnosisterad?

Teorierna blev många - fortfarande till denna dag är det få som vet vad som faktiskt hände med 21-åringen innan matchen.

Tidigare i år, i en intervju med fotbollsmagasinet FourFourTwo, sade Ronaldo:

– Jag bestämde mig för att vila lite efter lunchen och det sista jag minns är att jag la mig i sängen.

Han fortsatte:

– Sedan började jag krampa. Jag var omringad av spelare och Dr. Lidio Toledo. De ville inte berätta vad som hade hänt.

Enligt Ronaldo blev han liggandes en stund och åkte sedan in till sjukhuset för tester. Men läkarna kunde inte hitta någonting. Ronaldo kunde spela matchen - trots krampanfallet tidigare.

Enligt honom själv var det han som valde att spela. Han kände sig helt frisk och ville inte svika sitt land.

Nya uppgifter angående anfallet

2012 kom det nya uppgifter angående Ronaldo, att han hade blivit feldiagnosisterad. Enligt läkaren Bruno Carù var det ett hjärtproblem och inte ett epileptiskt anfall som påverkade Ronaldo innan matchen.

Carù berättade då för italienska Mediaset:

– Han insåg det inte själv men när han låg och spelade tv-spel låg nacken i en onaturlig position vilket gjorde att han klämde ett litet organ vid halspulsådern.

Enligt läkaren sjönk Ronaldos hjärtfrekvens och blodtryck vilket ledde till att han svimmade. Senare på sjukhuset ska läkarna tydligen ha missat att göra ett EKG och det var därför alla tester kom tillbaka som godkända.

Konspirationsteorierna om Ronaldo

Edmundo's sponsorpåståenden

Ronaldos tänkta ersättare Edmundo påstår att Nike (sponsorerna) hade en del i historien. Edmundo har sagt: "Nikes folk var där 24 timmar om dygnet, precis som att de var en del av personalen. Det är stor makt. Det är allt jag kan säga."

Vissa påstår att Brasilien var tvungna att spela Ronaldo - på grund av Nikes sponsorpengar.

Det nervösa sammanbrottet

Det finns många som påstår att Ronaldo knäcktes av pressen under mästerskapet. Enligt uppgifter ska han ha brutit ihop under matchdagen och visat signaler på depression. Det epilepsianfallet som sägs ha ägt rum ska ha varit efter för mycket tv-spel. Teorin växte när det var helt tyst på väg till matchen plus att de var sena ut till uppvärmning. Ronaldofrågan sades ha skapat en fejd bland spelarna. Vissa i laget ville att han skulle vara med - vissa inte.

Fifa-konspirationen

Ett mejl påstås finnas som bevis för att Brasilien sålde VM till Fifa för 23 miljoner dollar. Frankrike skulle vinna för att glädja den nya Fifa-presidenten Sepp Blatter samt att fransmännen skulle glömma sina "sociala problem." I utbyte skulle Brasilien även få en lättare väg till VM-guld 2002 och få vara värd för ett VM under det närmsta årtiondet.

Hans "hemliga" medicinska tillstånd

"He´s dead. He´s dead." finns det folk som säger sig ha hört läkaren skrika. En teori är att han har mörkat något medicinskt tillstånd som läkarna inte visste om. En sjukdom som inte fungerade ihop med de smärtstillande han fick från läkarna.