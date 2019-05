Polis följer Sveriges landslag under VM

Om knappt två veckor inleds fotbolls-VM i Frankrike. Ett land som de senaste åren utsatts för terrordåd vid ett flertal tillfällen.

I Paris dog 130 människor i november 2015 när ett terrordåd utfördes runtom i huvudstaden.

I juli 2016 dog 84 människor och över 300 skadades när en terrorist körde rakt in i en i folkmassa under en två kilometer lång vansinnesfärd på strandpromenaden Promenade des Anglais.

Just Nice är av spelorterna för det svenska landslaget under gruppspelet i VM.

Och med anledning av de senaste årens attentat och det rådande läget i Frankrike har nu det svenska fotbollförbundet intensifierat säkerhetsarbetet inför VM.

– Frankrike är vana att hantera en hög hotbild. Tyvärr har de skaffat sig den erfarenheten. Framför allt sedan 2015, men de har ju även en historik med terror sedan tidigare, säger Martin Fredman, säkerhetsansvarig för det svenska landslaget, och fortsätter.

– Vi gör ett större säkerhetsarbete än vi någonsin gjort tidigare vid ett dammästerskap, och det handlar om att VM avgörs i just Frankrike.

”Planering kring de anhöriga”

Planeringen inför VM har varit noggrann enligt Martin Fredman.

– Vi drog stora erfarenheter från hur vi jobbade under herrarnas VM i Ryssland förra sommaren och nu försöker vi att jobba på samma sätt eftersom det fungerade väldigt bra.

– Vi har varit på plats på alla orter, sett alla hotell, arenor, vi har gjort alla resor och så vidare. Vårt arbete kretsar inte bara runt laget och ledning, förbundet gör även en hel del andra aktiviteter på plats. Bland annat har vi en säkerhetsplanering kring de anhöriga.

Det ökade säkerhetspådraget kring de svenska landslagen, både under herr-VM i Ryssland förra sommaren och stundande dam-VM i Frankrike, ligger grundat hos förbundet.

– Förbundet har varit väldigt införstådda med läget och jag har inte behövt slåss för att ett trappa upp säkerhetsarbetet.

”Finns alltid en hotbild”

En av de extra säkerhetsåtgärder som det svenska landslaget gör inför VM är laget kommer att följas av fransk polis.

– Vi kommer att ha en fransk polis som bor och åker med oss under hela mästerskapet. Vilket känns jättebra. Franska myndigheter är tydliga med att det inte finns en specifik hotbild mot själva VM. Däremot finns det tyvärr alltid en hotbild mot större folksamlingar i Frankrike. Vi kommer att få tänka till på hur vi rör oss på olika orter.

Är du aktuellt med specifika personskydd?

– Nej, däremot kommer vi att ta enskilda beslut när spelarna vill röra sig utomhus på fritiden.

Extramöte i går kväll

Under fredagen skadades minst 13 personer i en explosion på en gågata i centrala Lyon. Med anledning av det samlades det svenska landslaget, som just nu är på plats i Båstad för VM-läger, för ett extra säkerhetsmöte.

– Flera av spelarna har kopplingar till Frankrike. Och just Lyon är en värdort under VM där vi kan hamna. Så det klart att det påverkar spelarna när det inträffar något sådant här. Nu vet vi inte riktigt vad som har hänt i Lyon än så vi ska inte dra några slutsatser av just den händelsen i dagsläget.

– Men det går aldrig att säga att det är hundraprocentigt säkert.

Martin Fredman kommer att ha ytterligare en säkerhetsdragning för landslaget när man anländer till Rennes som är den första spelorten för svensk del under VM.

