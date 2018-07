Olof Lundhs ilska: ”Bara patetiskt”

– Det har varit tidernas bästa VM.

Så sa Gianni Infantino när han under fredagen höll sin avslutande presskonferens under VM i Ryssland. Fifapresidenten var på strålande humör, log med hela ansiktet och stod dessutom iförd en röd luvtröja där ordet "volontär" stod skrivet på sidan.

Ett klädval som väckt uppsikt världen över.

BBC:s Richard Conway frågade Infantino om han tyckte det var moraliskt riktigt att ha på sig den tröjan när han tjänar multum och VM drar in massor av pengar - medan volontärerna inte får ett öre.

Klädvalet skapar reaktioner världen över

AP:s Rob Harris suckade över att Infantino sa "vi är alla volontärer", medan han tjänar över tio miljoner kronor per år. New York Times upplyser om att Fifa tagit in en personlig skräddade åt förbundets pampar samtidigt som volontärerna jobbar gratis.

Även i Sverige hörs det röster. Under fredagen skrev SportExpressens Noa Bachner så här om Infantino:

"Javisst. Vissa får noll kronor, andra dör när de faller handlöst från en byggnadsställning och vissa har med sig privata skräddare som broderar in Fifa:s logotyp i guld på kavajen, åker med sin egen chaufför genom Moskva-natten och tjänar i runda slängar 14 miljoner kronor om året"

Lundh ryter i från: "Patetisk"

Även Olof Lundh höjer nu rösten mot Infantino. I en krönika på Fotbollskanalen rasar han mot Infantinos klädval:

"Varför ska presidenten låtsas att han är frivillig? Det är bara patetiskt. Infantino fick slut nöja sig med 13 miljoner kronor i årslön, chaufförsstyrd bil, betald bostad samt 18 000 kronor i månaden för eventuella utlägg. Han kunde inte få någon bonus för 2016, men väl för 2017 dock blev det noll kronor då Fifa gick back. Vad det blir 2018 återstår att se, men Fifa går inte minus ett VM-år och att han vill framställa sig som volontär är i det närmaste ett hån", skriver han.

