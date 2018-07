Matchen är förlorad, era ynkliga idioter!

I eftermiddag spelar Sveriges herrlandslag kvartsfinal i fotbolls-VM. Det är så makalöst häftigt att det nästan känns konstigt att skriva de orden.

Sverige spelar VM-kvartsfinal. Wow!

Ändå finns det något som skaver när man vaknar upp i Samara, staden i Ryssland där matchen mellan Sverige och England, avgörs i dag.

För sent i går kväll, efter kvartsfinalen mellan Brasilien och Belgien, hände det igen.

TV4:s Frida Nordstrand blev sexuellt trakasserad mitt under en direktsändning.

En förbipasserande engelsk supporter gick rakt in i sändningen där Frida Nordstrand och hennes kollega Olof Lundh stod.

Mannen vände sig mot Nordstrand och skrek grova sexistiska ord till henne.

”Fuck her right in the pussy".

Det var vad mannen tyckte att Frida Nordstrand, och hundratusentals svenska tv-tittare, skulle få höra under dagens sista arbetspass och sändning.

Och det är just det som dessa män – ja det är uteslutande män – inte verkar fatta.

Att Frida Nordstrand JOBBADE, precis som Olof Lundh. Och att gatstumpen de stod på i går kväll och summerade fredagens matcher på var deras ARBETSPLATS.

Var är respekten för det?

Vem går fram till någon på ett kontor och skriker grova könsord till hen?

Antagligen ingen alls. Men på stora evenemang, ja, det händer även utanför sportens värld, är det som att all respekt och hyfs fullständigt försvinner bort hos en del män.

Och det spelar ingen roll om det varit ett internet-fenomen att skrika "fuck her right in the pussy" i tv-sändningar sen 2014.

Det är ett skamligt beteende.

Flera gånger tidigare under fotbolls-VM i Ryssland har kvinnliga sportjournalister utsatts för kränkande behandling när de försökt genomföra sina arbetsuppgifter.

Aftonbladets Malin Wahlberg attackerades av män som skulle pussa på henne när hon rapporterade från den svenska supportermarschen inför matchen mellan Sverige och Sydkorea.

Jag skulle kunna skriva att jag och mina kvinnliga kolleger på Expressen hittills har haft tur under fotbolls-VM i Ryssland, ingen av oss har råkat illa ut.

Men det ska inte handla om tur om vem som klarar sig undan dräggen eller inte.

För ingen ska behöva utsättas för sexuella trakasserier och den kränkande behandlingen.

Det måste få ett slut.

Inga säkerhetskontroller vid arenor, inga vakter kommer kunna stoppa det.

Det enda sättet är att prata.

Prata med era söner, pojkvänner, snubbar, eller vissa fall till och med pappor.

Förklara att detta beteende inte är okej, inte alls på något vis.

Vi är många kvinnliga sportjournalister nu.

Och vi kommer vinna matchen mot de ynkliga idioter som försöker få oss ur balans.

Jag blir allt mer övertygad om det, om vi bara hjälps åt och pratar om vad som är respekt och allmänt hyfs.