Till samtliga VM-matcher bjuds före detta fotbollsspelare in till arenorna, de bjuds in under epitetet ”Fifa legends”. Dels för att tala till fansen från innerplan. För svensk del var både Martin Dahlin och Stefan Schwarz inbjudna till segern mot Schweiz.

För engelsk del var det den tidigare Manchester United-försvararen Wes Brown som hade bjudits in. Och det blev av flera anledningar en jobbig kväll för Brown.

Det första som hände när han skulle tala till fansen var att Colombias supportrar, som var i majoritet på arenan, svarade med ett öronbedövande burop.

Men det skulle inte sluta där.

På Twitter gjorde sig många lustiga över att Wes Brown skulle räknas som en ”Fifa legend”. Bettingbolaget Paddy Power gjorde narr av Brown och skojade om att han var en legendar på tv-spelet ”Fifa”.

Paddy Power var långt ifrån ensamma om att skoja om Wes Brown. Fotbollskontot ”Football whispers” skrev att alla legendarer var på plats – och Wes Brown.

Sajten Joe.co.uk skojade om att Wes Browns närvaro skulle lyfta England till seger. Ett inlägg i diskussionen som fick stor spridning.

