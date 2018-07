Låt oss vara helt ärliga och säga något som glöms bort

Det har gått flera dagar nu, men när vi lämnar Englands träningsbas och utkanten av S:t Petersburg för Samara och kvartsfinalen är det fortfarande bilder från tisdagen som fladdrar förbi i mitt huvud.

Den första är när Albin Ekdal blir sittande i eget straffområde. Oscar Hiljemark värmer redan, men nu ännu snabbare. Ekdal reser sig mödosamt, foten är stukad ska det visa sig. Han haltar runt, Hiljemark tar av sig, får några sista instruktioner och plötsligt står hela den svenska mittfältsbalansen på spel.

Jo, det gör den, för låt oss vara helt ärliga och säga någonting som inte påpekas tillräckligt ofta: Albin Ekdal är Sveriges viktigaste spelare.

Han är det. Jag vill till och med gå så långt som att säga att Sverige inte hade varit här utan honom. I Ekdal bor egenskaper som ingen annan svensk mittfältare förfogar över, och vi har sett vad det här landslaget blir utan honom tillräckligt många gånger för att erkänna för oss själva att det är en försämring som försvagar oss defensivt och halvt stympar oss offensivt. Pressen kommer tillbaka fortare, den äger rum högre upp och när Sverige väl har bollen tvingas man in i trängda situationer som Albin hade hjälpt oss att slippa.

Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Ett porträtt av segerns sötma

Det går några minuter, han joggar i gång, han biter ihop, han vinner boll, han fördelar den vidare, han öppnar Schweiz, han är snabbare i tanken än Granit Xhaka och han förlorar knappt bollinnehavet en enda gång. Vändningarna, värderingarna, vinklarna.

Allt sitter. Igen.

Till slut har han och Gustav Svensson tänkt och sprungit ned hela Schweiz. När Sverige river framåt, in i övergivna ytor, är det Ekdal som frustar i gång, våg efter våg. Plötsligt är Martin Olsson fri, och när domaren pekar på straffpunkten är det ytterligare en ögonblicksbild som fastnar.

Ut mot bänken, näven genom luften, hela kroppen i en rörelse. Han står stilla i luften när han har lämnat marken, det är som ett porträtt av segerns sötma, och kanske mer än så, för det här är framgången och meriten som Albin Ekdal alltid har varit kapabel till, men sorgligt nog stoppats från.

Vad som har stoppat honom?

Alla vet, men den här gången tänker jag inte uppehåll mig vid skadorna eller motgångarna, inte nu när han får realisera sin potential på den största scenen som fotbollen bjuder.

Så, bara det där var för mycket.

Foto: XU ZIJIAN / XINHUA/AVALON.RED B950

"Vi är på väg att skriva historia"

När Sverige till slut var klara med Schweiz, hade gått sitt ärevarv runt Zenit Arena, när Ekdal själv hade tackat vänner och familj på plats (både han själv och flera andra spelare har på egen hand sett till att flyga över nära och kära som vill komma och titta under turneringen), då kom han slutligen ut i den mixade zonen. Flera spelare verkade mer rörda än någon gång tidigare under den här vansinnesfärden in i okänt territorium.

Samtidigt som Ekdal försökte resonera nyktert började hans tankar vandra in i en sorts okontrollerad upplevelse av allt som håller på att hända.

– Vi steppar upp hela tiden. Nu är det kvartsfinal i VM. Att se så många svenskar som har tagit sig hit, det kostar massor av pengar och energi. Man vet hur mycket det betyder, alla mina vänner och anhöriga, hur glada dem är. Och de är knappt fotbollsintresserade! Tänk de som gillar fotboll mycket?, sa han och tittade sig omkring, som om han försökte säkerställa att saker faktiskt händer.

– Det är sjukt kul att kunna ge människor den här glädjen. Det är vi 23 som har blivit valda att kriga för Sverige. Vi gör det här för alla där hemma som stöttar oss. Ingen är nöjd. Vi vet att vi kan ta oss längre. Vi är på väg att skriva historia. Det är det vi vill.

När det gäller det här landslaget blir det till att välja och vraka bland alla hjälteglorior, men medan vi diskuterar vem av Granqvist och Lindelöf som ska vara med i världslaget, medan vi jagar upp oss över en mer tänd Emil Forsberg, tittar på Viktor Claessons poängskörd, Augustinssons skenande vänsterbacksspel eller ler för oss själva medan resten av världen upptäcker Robin Olsens briljans, då är det lätt att hela lagets viktigaste komponent går under radarn.

Albin Ekdal har alltid haft den här förmågan, han har bara hindrats från att utveckla den och realisera den i tillräckligt hög utsträckning, stoppats från att få betalt i minnen och ögonblick som det här. Är det någon spelare som förtjänar tillfället och plattformen att visa världen vad han faktiskt kan så är det han.

Sverige är på väg att skriva historia. Det är det Albin Ekdal vill, och det var alltid meningen att han skulle göra det.