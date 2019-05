29-åriga Alex Morgan är en amerikansk landslagsspelare som har tagit både OS- och VM-guld.

Trots en karriär på elitnivå och en uppnådd dröm om att vara professionell fotbollsspelare, tvingas hon ta uppdrag utanför fotbollen för att tjäna pengar, sprida sitt namn och nå publicitet som fotbollsspelare.

Poserar som modell: ”Försöka rätta till obalansen”

På sajten Players' tribune förklarar hon i ett inlägg hur kvinnor måste kompensera stort för det lilla fotbollsmännen behöver göra för att tjäna pengar och få publicitet:

”Du måste försöka kompensera för det. Jag känner att vi som lag gör ett bra jobb att försöka rätta till obalansen.”

”Personligen jobbar jag med en hel del sponsorer och partners. Jag gör många framträdanden utanför fotbollen. Det hjälper. Men det betyder även att jag behöver öppna upp mig mer. Jag behöver vara den förebilden, jag behöver ge mer av mig själv på sociala medier. Manliga fotbollsspelare behöver inte göra allt det där. De har sina agenter och människor som styr deras sociala medier. De har ett privatliv.”

Tar jobb som modell och influencer

Till följd av det syns Morgan syns just nu i baddräktskollektion ”Sports Illustrated Swimsuit” som är ett reklamsamarbete med bland annat toppmodellen Tyra Banks.

Morgans lagkamrater Megan Rapinoe, Crystal Dunn och Abby Dahlkemper är också med i baddräktskampanjen för att promota landslaget.

Fick stöd av världens bästa skådespelerskor

I år ligger Alex Morgan på Time Magazines lista som en av de 100 mest inflytelserika personerna år 2019.

Dels för sina prestationer på fotbollsplanen men också för sin roll som förebild för unga tjejer.

Under Time 100-galan i New York i April i år pratade Morgan om hur hon och hennes lagkamrater i USA:s landslag kämpar för löneskillnaderna och hur det var att se kända skådespelerskor ge sitt stöd åt dem under matchen mot Belgien.

– Det var fantastiskt. Jag har sett dem allihopa i filmer och på tv men hade aldrig föreställt mig att de skulle komma till en fotbollsmatch. De har ett stort inflytande och har dragit i så många trådar så det betydde jättemycket för oss att de var med under matchen, sa Alex Morgan till Foxnews under galan.

På plats fanns Jennifer Garner, Natalie Portman, Uzo Aduba, Jessica Chastain och Eva Longoria. Och de gav sitt stöd i form av T-tröjor med texten ”Tiden är här, betala”.

Lappen till sin mamma – för 22 år sedan

Alex Morgan minns lappen hon skrev till sin mamma för 22 år sedan när hon var sju år gammal.

Medan hennes syster skrev att hennes dröm var att bli modell, skrev Morgan att hon ville bli fotbollsproffs.

Den drömmen blev sann.

”Den lappen förändrade hela mitt liv”, skriver Morgan på Players' Tribune.

Men Alex Morgan blev både fotbollsspelare och modell.

Hon menar att det krävs för att sprida sitt namn och kämpa för att bli jämställda de manliga fotbollsspelarna.

– Vi försöker att göra samma sak och vi har kommit en lång bit på vägen. Men det blir tröttsamt att behöva göra det här varje dag, varje vecka. Våra manliga motsvarigheter har inte behövt kämpa lika mycket – så ibland känner jag mig lite trött på att alltid behöva överbevisa mig själv och visa mig värdig, har Alex Morgan tidigare sagt till The Guardian.

VM: ”Plattform för kvinnors makt”

Inför VM finns ännu en chans att synas, höras och att kämpa för kvinnors rättigheter.

Modellen, influencern, fotbollsspelaren och förebilden Alex Morgan vill att VM leder till förändring.

”Jag tror verkligen att VM kan vara en plattform för kvinnors makt, och vi vill dra nytta av det, både på och utanför planen”, skriver Morgan på Players tribune.