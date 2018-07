Åttondelsfinalen mot Schweiz blev en jämn tillställning.

Sverige hade flera gyllene lägen att ta ledningen i början av matchen. Ola Toivonen hittade fram till en fri Marcus Berg – som skickade bollen högt över mål. Kort senare var Albin Ekdal nära att skicka in 1-0, men även han missade.

Sverige fick fler chanser i den andra halvleken – och till slut kom målet.

Emil Forsberg bröt in i straffområdet och tog emot en perfekt passning av Ola Toivonen, fintade bort en motståndare, fick öppet läge och skickade in bollen som tog via schweizaren Manuel Akanji och in i mål.

Efter matchen firade spelarna på innerplanen av S:t Petersburgs-stadion.

Pontus Jansson tog dock firandet ytterligare ett steg och sprang rakt upp till de svenska fansen på läktaren.

– Jag fick en grym känsla, säger Jansson som dessutom bjöd fansen på sång.

– De bad om en sång och då fick de en. Det blev "Janne-ramsan". Janne var också där.

”Vi är underdogs”

På lördag väntar England i kvartsfinal för Sverige. En match som Pontus Jansson ser fram emot.

– Vi gjorde en fantastisk match mot Schweiz och vi vet att vi kan göra det igen. Vi gillar att vara underdogs, och det kommer vi vara mot England också.

”Inte kontroversiellt”

Efter matchen i går fick Pontus Jansson även svara på frågor om det albanska tecknet för den dubbelhövdade örnen som han gjorde under en träning.

– Det tecknet har aldrig varit kontroversiellt för mig. Jag har haft många albaner runt mig i min uppväxt och i mitt ungdomslag, och jag hade det som målgest när jag var liten. Jag ville inte alls provocera någon, säger Pontus Jansson.

