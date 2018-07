Emil Forsberg sköt Sverige till kvartsfinal i VM.

Den svenske mittfältaren fick en passning av Ola Toivonen, bröt in centralt framför mål och skickade in bollen via en schweizisk försvarare.

Målet blev matchens enda, och Sverige vann med 1-0. Fullträffen var Forsbergs första på 14 försök i detta mästerskap.

Nyhetsbyrån AP kallade Forsberg för ”den tyste arvtagaren till Zlatan Ibrahimovic” efter matchen.

Jannes svar om Zlatan och Forsberg

På presskonferensen efter matchen gjordes ytterligare en koppling mellan Bundesliga-stjärnan och den förre landslagsstjärnan. Den svenska förbundskaptenen Janne Andersson fick en fråga om Forsberg och Ibrahimovic, och svarade:

– Emil har inte fått något efter någon annan. Han är en av flera spelare som är kreativa. Han har gjort det väldigt bra. Han har utvecklat helheten i sitt spel de här åren. Han tillför väldigt mycket till lagets sätt att spela även när han inte lyckas med dribblingar. Vi pratar inte om hur det var innan, det här gänget klarar saker bra tillsammans, säger Andersson.

Zlatan Ibrahimovic är den mest framgångsrike spelaren i det svenska landslaget med sina 62 mål.

