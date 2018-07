Ålder: 58.

Bor: Stockholm.

Yrke: Förbundskapten F15-17.

Idrott: Fotboll.

Moderklubb: IFK Ulricehamn.

Karriär som seniorspelare: 1979: Falköpings KIK. 1979-1981: Jitex BK. 1982-1983: Östers IF. 1984: Jitex BK. 1985: ROI Lazio. 1985 1985: Jitex BK. 1986: Hammarby IF. 1987-1989: Jitex BK. 1990-1996: Hammarby IF.

Karriär som seniortränare: 1992-1994: Hammarby. 1998-1999: Vallentuna BKD. 2000: AIK. 2001-2002: Philadelphia Charge. 2003: Boston Breakers. 2004: Kolbotn IL, Norge. 2005-2006: KIF Örebro. 2007: Kina (assisterande). 2007-2012: USA. 2012-2017: Sverige.

Främsta meriter som spelare: SM-guld med Jitex 1981 och 1984. SM-guld med Hammarby 1994 och 1995.

VM-brons 1991.

EM-guld 1984.

EM-silver 1987 och 1995.

EM-brons 1989.

291 mål på 341 i damallsvenskan.

16 mål på 28 matcher i damallsvenskans slutspel.

Främsta meriter som tränare: OS-guld med USA 2008 och 2012.

OS-silver med Sverige 2016.

VM-silver med USA 2011.

EM-brons med Sverige 2013.

Årets idrottskvinna 2008.

Årets damtränare 2012 vid FIFA-galan.

Äter: Helst min systers vegetariska måltid

Dricker: En öl

Tittar på: Debattprogram

Läser: ledarskapsböcker, skönlitteratur. John Irwing en favorit