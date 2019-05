Sportjournalisten Frida Nordstrand har under vintern guidat tittarna under C More sändningar från hockeyallsvenskan.

Nu väntar en mycket innehållsrik sommar, där det stora uppdraget är damernas fotbolls-VM i Frankrike.

Precis som under herrarnas VM förra sommaren kommer Nordstrand att bevaka mästerskapet på plats och dessutom ha en helt egen programserie. I år är det fokus på fem svenska landslagsstjärnor och deras vardag.

– Man vill lära känna spelarna mer. Under ett så här stort mästerskap blir det en bredare publik och många känner till våra landslagsspelare. Men hur många vet egentligen vilka de här tjejerna är?, säger hon.

– Jag har valt att inte fokusera på statistik och siffror, utan på människan, det är det jag tycker är spännande. Jag vill att tittarna där hemma ska känna: ”Jaha, det hade jag ingen aning om”.

Spelarna det handlar om är Fridolina Rolfö, Nilla Fischer, Olivia Schough, Sofia Jakobsson och Caroline Seger och enligt Frida Nordstrand var det extremt känslosamma möten.

Frida Nordstrand om nya programserien

TV4-reportern berördes starkt av landslagsstjärnornas okända livsöden.

– Det blir väldigt känslosamt och jag är så tacksam över att ha fått göra den här programserien. Tanken innan jag gjorde resorna var: ”Hur kan vi veta så lite om de här stjärnorna?”. Och svaret är så klart att de inte har fått utrymmet. Det är så starka berättelser så det liknar ingenting. Många saker hade jag aldrig hört talas om och jag vill att tittarna ska få en annan förståelse för människan bakom idrottaren, säger Frida Nordstrand.

Frida Nordstrand med den svenska landslagskaptenen Caroline Seger. Foto: TV4 Frida Nordstrand under besöket hemma hos Fridolina Rolfö. Foto: TV4 Landslagsstjärnan Sofia Jakobsson är en av spelarna som medverkar i den nya programserien i TV4. Foto: TV4

Att damfotbollen är på ordentlig frammarsch är ingen nyhet. I Spanien slog Atlético Madrid nytt klubblagsrekord då 60 739 åskådare såg stormatchen mot Barcelona för två månader sen.

Bara veckorna efteråt slog det svenska landslaget nytt publikrekord då 25 882 letade sig till Friends arena för en träningsmatch mot Tyskland.

– Det är otroligt häftigt. Det kommer bli det största VM:et någonsin och det är väldigt oförutsägbart. Flera länder har kommit fram på senare år, länder som man tidigare inte har räknat med, men som nu utmanar de större nationerna, säger Nordstrand.

Hon fortsätter:

– Det blev så påtagligt under mina resor inför mästerskapet att sporten utvecklas på alla håll. När jag besökte Fridolina Rolfö i Bayern München var det bara att kolla på träningsanläggningen för att förstå att det är en helt annan nivå än i Sverige. Och i Spanien storsatsar Barcelona och Atlético Madrid för att bli världens bästa lag på damsidan.

Frida Nordstrand kommer också att tillbringa en hel del tid i TV4:s Nyhetsmorgon, som hon ska programleda tillsammans med veteranen Steffo Törnquist.

– Det passar mig alldeles utmärkt. Jag gillar mötena och de olika ämnena. Live-tv har jag gjort så det räcker och blir över, så det är inga problem. Jag älskar programmet. Det är varmt, glatt och tittarna är positiva. Sen är det ju ett nyhetsläge hela tiden, där det helt plötsligt kan hända saker. Jag gillar hela det upplägget, det är ett väldigt mysigt program.

Nordstrand: ”Jag är skitstressad över det”

I många år var Frida Nordstrand Viasats förstereporter på de största idrottsevenemangen, såsom Champions League och formel 1.

Efter bytet till C More var det många som undrade hur hon kunde byta bort drömjobben över hela världen mot att bevaka exempelvis hockeyallsvenskan.

– Jag älskar att det är högt och lågt. Jag ser inte prestigen i olika tv-rättigheter, utan möjligheterna. Det är klart att många undrar. Det kan vara ”Nu skulle du ha varit på Champions League-slutspelet, men i stället är du i Oskarshamn. Men jag kan inte säga att jag har tråkigare i Oskarshamn. Bara jag får göra saker där jag känner att jag utvecklas och tillför något så trivs jag, säger Nordstrand.

Frida Nordstrand bytte Viasat mot TV4/C More för att få jobba med fotbolls-VM. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Innan fotbolls-VM drar i gång ska 38-åringen vara springande reporter under Stockholm Marathon.

Något som hon våndas inför.

– Jag hade förträngt att jag hade tackat ja till det och jag hatar egentligen hela grejen. Om jag ställer upp i något vill jag vinna och det kan jag ju inte nu. Jag älskar att träna och gör det jättemycket, men det har alltid varit kort och intensivt. Jag är skitstressad inför det här.

Har du prestationsångest?

– Jag känner en enorm press. Jag har dragits med en knäskada ganska länge och jag har fått enormt mycket hjälp av en massa experter. Både vad gäller löpningen, återhämtningen och det mentala. Jag har aldrig sprungit längre än tre mil och har haft svårt att få ihop mina löppass med tanke på att jag har rest så mycket i jobbet. Jag har gått upp fyra på morgonen med tårar i ögonen och gjort mina pass, det har varit väldigt lärorikt.

Det låter ju inte alls kul?

– På ett sätt tycker jag ju att det ska bli roligt också eftersom jag älskar utmaningar. Men det är verkligen inte min grej. Jag är dålig på att säga nej och jag skulle aldrig banga.

Högt och lågt, som sagt.

– Haha, ja, precis så är det. Och jag älskar det, säger Frida Nordstrand.

