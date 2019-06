Det var en underhållande match som svängde när Australien mötte Italien. Redan innan första kvarten var spelad fick Italien ett bortdömt mål. Det när italienske nyckelspelaren Barbara Bonansea rullat in ett mål – men det blev sedan föremål för VAR-granskning. Där bedömde domarteamet det som offside högt uppe i plan.

Och drygt fem minuter senare fick Australien en straffspark dömd till deras fördel. Då klev anfallaren och lagkaptenen Samantha Kerr fram och slog straffen, men bollen räddades av den italienske målvakten. Men Kerr var snabb på returen och satte därmed matchens första mål.

Ytterligare VAR-granskning

Tillslut var det ändå Barbara Bonansea som fick göra Italiens första mål i matchen i den 56:e matchminuten.

Italien svarade för ett starkt spel, och med tio minuter kvar av matchen så skruvade Daniela Sabatino in ännu en boll. Men även det målet dömdes bort för Italien, det för ännu en offside efter VAR-granskning.

Australien som kliver in i sin grupp som favoriter tryckte på i slutet men lyckades inte knoppa in något ledningsmål. I stället var det Barbara Bonansea som tryckte in sista målet i den 95:e minuten. Matchen slutade därmed i en riktig skräll när Italien vann med 2-1.