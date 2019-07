Sverige fick en drömstart i bronsmatchen mot England. Kosovare Asllani, som var tillbaka efter att ha gått av skadat mot Nederländerna, gjorde 1-0 efter tio minuters spel.

Och drygt tio minuter senare utökade Sofia Jakobsson till 2-0 efter att hon snyggt placerat bollen i den bortre gaveln.

Englands kvitteringsmål bortdömt av VAR

Men England skulle spela sig in i matchen och cirka 30 minuter in i den första halvleken reducerade man via Fran Kirby.

Och bara två minuter senare kvitterade England – eller i alla fall trodde de det. Ellen White satte dit bollen bakom Hedvig Lindahl och firade kvitteringsmålet. Men målet kontrollerades via VAR av domaren – och dömdes bort efter att bollen tagit på Whites hand.

– Det var så skönt för oss. Men jag lider lite med Ellen White. Det är inte hennes första bortdömda mål i VM, utan typ tredje. Det var tungt för henne, säger experten Lotta Schelin i C More:s studio.

– Jag tror inte att White själv märker att hon tar med sig bollen med armen. Men det är ändå tydligt att hon gör det. Om man tar med sig bollen på något sätt så ska det blåsas för frispark, konstaterar expertkollegan Malin Swedberg.

”Dödar sporten”

Ellen White slog ut med armarna i frustration. Och målet har även väckt reaktioner på sociala medier – framför allt i England.

”Herregud VAR. Jag har ingen idé hur man kan vara säker på att handen användes. Vilken fars, skriver journalisten Daniel Storey.”

”VAR dödar sporten, skriver förre landslagsspelaren Trevor Sinclair.”

”VAR kommer förstöra fotbollen om de fortsätter använda det på det här sättet, skriver BBC-journalisten Chris Kelly.”

”Går inte Englands väg”

Dan Kilpatrick, reporter på Evening Standard var också irriterad på beslutet.

– Det går inte Englands väg. Det här känns inte rättvist på något sätt, säger han.

– För mig skulle det vara mål, säger Alex Scott i BBC:s liverapport.

– Att domaren eller VAR kan få det till hands är fel, skriver Dion Dublin i BBC:s liverapport.

Phil Neville: ”Vi ser mer fräscha ut”

Englands förbundskapten, Phil Neville, var besviken efter matchen.

– Jag tycker inte det såg ut som hands. Jag tycker inte det var hands. Men jag vet inte vart sporten är på väg, säger han.

I de nya reglerna hade domaren tydligt stöd i att döma bort målet då just dessa typer av situationer har förtydligats. En av punkterna är att det blir frispark oavsett om bollen tar avsiktligt eller oavsiktligt. Förtydligandet infördes precis innan VM drog i gång.

Ellen White: ”Fick ingen förklaring”

Efter matchen var Ellen White, som fick sitt 2-2-mål bortdömt för var, besviken över förlusten.

– Självklart är vi besvikna över att förlora mot Sverige. Vi kom verkligen in i matchen igen när Fran (Kirby) gjorde mål. Vi trodde att målet skulle komma och det var frustrerande att det inte kom. Jag är stolt över alla och vi kunde inte ta vinsten vilket är det som vi är mest besvikna över, säger hon.

Hon fortsätter:

– Hon (Sembrant) knuffade mig. Jag vet inte vad jag skulle ha gjort. Jag kände inte att den tog på armen. Jag gjorde allt för att göra mål. Jag fick egentligen ingen förklaring och det var frustrerande, men hon är där för att ta besluten och beslutet blev att det var hands. Jag är besviken över några beslut.