Harry Kane har varit Englands tydligaste skinande stjärna under VM. Med sina fem mål leder han skytteligan i mästerskapet – och många hoppas att han ska stänka in ytterligare några baljor i åttondelsfinalen mot Colombia.

Så gör även The Sun, men den brittiska tabloidens hyllning till Kane har i stället för att väcka VM-peppen i fotbollens hemland lett till att tidningen hamnat i blåsväder. På The Suns framsida finns, utöver ett porträtt av Kane, en sammanfattning av vad som, enligt The Sun, utmärker Colombia som land.

”Det är en skam”

Colombia beskrivs som "landet som gav världen Shakira, fantastiskt kaffe och, öh, det där andra". Med "det där andra" åsyftas kokain, vilket tydliggörs i rubriken "Go Kane", en ordvits på "Cocaine".

Fotbollsagenten Ramy Abbas Issa, Liverpool-stjärnan Mohamed Salahs agent, var en av flera som reagerade på förstasidan.

"Det är en skam... men inget förvånande. Det är en tidning som inte ens är värd att trampa på", skriver Abbas.

Simon Edwards, en fotbollsjournalist baserad i Sydamerika, beskriver omslaget som "vidrig rasistisk nonsens".

Ilska även i Colombia

Enligt spanska AS har även flera colombianska medier uppmärksammat och rasat mot The Sun.

"Det är vulgärt", utropar tv-stationen Caracol TV.

"Colombia kommer att ge igen på plan", skriver tidningen El Espectador.

– Det är ganska tragiskt att de använder ett så glatt och vänskapligt sammanhang som VM för att hoppa på ett land och fortsätta stigmatisera det med helt irrelevanta påståenden, säger den colombianska ambassadören i England, Néstor Osorio Londoño, enligt The Guardian.

