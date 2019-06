Det var länge mållöst på Parc des Princes i Paris. Första halvlek bjöd inte på några särskilt vassa chanser från något håll och dessutom hade Kanada majoriteten av bollinnehavet.

Inför andra halvlek efterfrågade C Mores experter om ett byte på Stina Blackstenius. Den svenske anfallaren hade inte gjort mål på de tolv senaste matcherna och hennes dagsform diskuterades:

– Alla kan se att Stina Blackstenius helt saknar självförtroende och hon har ändå fått chans på chans. Ju längre matchen går, så borde man slänga in någon så man får lite spets, säger Olof Lundh i C More.

Bröt måltorkan sedan juni 2018

Men efter drygt tio spelade minuter i andra halvlek slog Blackstenius till. Den 23-åriga anfallaren lyfte in ledningsmålet över utrusande kanadensiska målvakten Stephanie Labbe efter en fin passning signerad Kosovare Asllani.

– Äntligen får jag utdelning, jag har väntat på det här målet. Det betyder mycket för mitt självförtroende. Man kan inte komma ifrån att det blir en liten frustration att inte göra mål, säger Blackstenius.

Den andra halvleken blev sedan betydligt mer händelserik. Kanada fick en straffspark till sin fördel men den räddades av svenska målvaktshjälten Hedvig Lindahl.

Sverige spelade upp sig betydligt efter första halvan av matchen och skapade flertal chanser, men efter sju minuters tilläggstid kunde Sverige säkra avancemanget i VM och vann åttondelsfinalen med 1-0.

– Att vi tar oss vidare, det är det som betyder något. Jag tror verkligen på det här laget och jag tycker att vi gjorde en bra insats. Vi jobbar oerhört hårt för varandra, säger Blackstenius.

Blackstenius hade inför matchen mot Kanada inte gjort mål i landslaget sedan juni 2018.

– För min del har det handlat om att fortsätta och tro på att målet ska komma. Jag har verkligen väntat på det här målet. Det betyder enormt mycket för självförtroendet efter den stora frustrationen som ändå har varit, säger Blackstenius som inte har känt sig given i startelvan.

– Nej, det har jag inte. Det viktigaste är hela tiden att prestera som lag. Jag har hela tiden trott på det här laget.

Asllani försvarar Blackstenius

Kosovare Asllani förutsåg att Blackstenius måltorka skulle ta slut mot Kanada.

– Jag sa faktiskt till henne imorse att i dag gör du mål. Ibland handlar det bara om att ge självförtroende och veta att någon tror på dig. Om du frågar henne så vet hon om att jag sa att hon ska göra mål så väldigt kul att hon gör det, säger Asllani.

Hur ser du på kritiken hon fått för att hon som anfallare inte gjort mål?

– Man får ta det med en nypa salt, kritik finns alltid och kommer alltid finnas där. Det viktigaste är att man själv vet vad man gör bra. Vi stöttar alla varandra och jobbar till oss chanser. Det spelar ingen roll hur många mål man gör, det viktiga är att vi vinner matcherna.

Nu väntar kvartsfinal mot Tyskland på lördag.

