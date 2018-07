Sveriges VM är över efter 0-2-förlusten i kvartsfinalen mot England.

Det svenska landslaget bötfälldes under fredagen av Fifa på över 600 000 kronor efter att ha använt otillåten utrustning under sina matcher i VM. Enligt nyhetsbyrån AP ska det röra sig om några av de svenska landslagsspelarnas strumpor.

– Exakt vad det handlar om vet vi inte, för det framgår inte av Fifa. Men det har med vissa spelares extrautrustning att göra, sa svenska fotbollförbundets presschef Staffan Stjernholm till SportExpressen.

Vissa spelare har kortare strumpor över de ordinarie strumporna?

– Ja, så kallad extrautrustning. Och vi tror att det är det det handlar om.

Granqvist kan straffas efter nya bilderna

Det svenska fotbollförbundet meddelade i går at de kopplat in jurister för att undersöka huruvida de kan överklaga domen eller inte. Under lördagen var det dock dags igen.

Det är den engelska tidningen The Sun som uppmärksammar att den svenske lagkaptenen Andreas Granqvist spelade matchen mot England i den otillåtna utrustningen.

Tv-bilderna visar att ”Granen” spelade kvartsfinalen med de ordinarie strumporna avklippta där nere och i sina egna strumpor från det brittiska märket Trusox.

Enligt den engelska tidningen kan Sverige nu straffas ytterligare.

De ottillåtna strumporna – som Andreas Granqvist spelade i. Foto: Trusox

