När slutspelsträdet för fotbolls-VM i Frankrike presenterades var det många som snabbt räknade ut att värdlandet Frankrike och de regerande mästarna USA med stor sannolikhet skulle ställas mot varandra redan i en kvartsfinal.

Så blev också fallet.

Båda lagen hade dock en hel del bekymmer i deras respektive åttondelsfinal. USA tråcklade sig vidare via ett sent 2-1-avgörande mot Spanien. Lagkaptenen Amandine Henry blev Frankrikes hjälte när hon i förlängningen skickade in 2-1 mot Brasilien.

Slut sedan länge

Nu ställs med andra ord världsettan och världsfyran mot varandra inför ett fullsatt Parc des Princes.

Och det märks att intresset för supermatchen är stort. Biljetterna är sedan länge slut på Fifas hemsidan. Nu säljs de i stället dyrt på andrahandsmarknaden.

Sports illustrated rapporterar att den billigaste biljetten till kvartsfinalen ligger på 716 dollar vilket motsvarar ungefär 6 600 svenska kronor.

Den dyraste?

Den går loss för drygt 11 300 dollar vilket är närmare 105 000 kronor.

Både USA och Frankrike har under hela turneringen haft enormt publikstöd och amerikanskan Megan Rapione hoppas att kvällens kvartsfinal ska bli något extra.

– Förhoppningsvis blir det ett fullt spektakel, en absolut mediacirkus. Jag hoppas att det blir stort och galet. Det är den bästa matchen. Det är vad alla ville, säger Rapione enligt Sports Illustrated.

Och hon fortsätter:

– Ni är redo för det och alla fansen är det. Det kanske blir jämt mellan fansen i arenan, våra fans har rest bra under VM.

Matchen mellan Frankrike och USA spelas i kväll med start 21.00.

LÄS MER: Fotbolls-VM 2019: Sveriges matcher och tv-tider

LÄS MER: Här är Sveriges trupp till fotbolls-VM