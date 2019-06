LÄS MER: Följ fotbolls-VM 2019 direkt här

Så spelas fotbolls-VM

Fotbolls-VM 2019 spelas i Frankrike. Sverige spelar sina matcher i gruppspelet i först Rennes, sedan Nice, för att avsluta i Le Havre. En resa på 230 mil för fansen som tar bilen.

24 landslag gör upp om VM-titeln. Lagen spelar i sex grupper med fyra lag i varje. De möts i en enkelserie där ettan och tvåan i varje grupp går vidare till åttondelsfinaler, tillsammans med de fyra bästa treorna. Fyrorna åker hem.

Sverige spelar i grupp F, med Chile, Thailand och regerande världsmästarna USA. Laget som vinner gruppen får möta tvåan i grupp B i Reims i åttondelsfinal. Om Sverige kommer tvåa får vi möta Tvåan i grupp E på Parc du Princes i Paris.

Så har det gått för Sverige i VM tidigare

Sverige har arrangerat VM en gång, 1995, och kommit tvåa som bäst, 2003, och trea vid två tillfällen, 1991 och 2011. USA är regerande världsmästare.

Sveriges gruppmatcher i VM

11 juni, Chile–Sverige, Roazhon Park, Rennes, 2-0.

16 juni kl 15:00: Sverige–Thailand, Allianz Riviera, Nice. TV4 och C More Fotboll.

20 juni kl 21:00: Sverige–USA, Stade Océane, Le Havre. TV4 och C More Fotboll.

Så ser du fotbolls-VM 2019 i tv, i mobilen och i datorn

Fotbolls-VM i Frankrike visas i TV4, TV12, Sportkanalen och C More. Matcherna kan se i tv och streamas på nätet.

Hela spelschemat för fotbolls-VM 2019

Fredag 7 juni:

Grupp A. Frankrike–Sydkorea 4–0

Lördag 8 juni:

Grupp B. Tyskland–Kina 1–0

Grupp B. Spanien–Sydafrika 3–1

Grupp A. Norge–Nigeria 3–0

Söndag 9 juni:

Australien–Italien 1–2

Grupp C. Brasilien–Jamaica 3–0

Grupp D. England–Skottland 2–1

Måndag 10 juni:

Grupp D. Argentina–Japan 0–0

Grupp E. Kanada–Kamerun 1–0

Tisdag 11 juni:

Grupp E. Nya Zeeland–Nederländerna 0–1

Grupp F. Chile–Sverige 0–2

Grupp F. USA–Thailand 13–0

Onsdag 12 juni:

Grupp A. Nigeria–Sydkorea 2-0

Grupp B. Tyskland–Spanien 1-0

Grupp A. Frankrike–Norge 2-1

Torsdag 13 juni:

Grupp C. Australien–Brasilien 3-2

Grupp B. Sydafrika–Kina 0-1

Fredag 14 juni:

Grupp D. Japan–Skottland 2-1

Grupp C. Jamaica–Italien 0-5

Grupp D. England–Argentina 1-0

Lördag 15 juni:

Grupp E. Nederländerna–Kamerun 3-1

Grupp E. Kanada–Nya Zeeland 2-0

Söndag 16 juni:

Grupp F. Sverige–Thailand. TV4 och C More Fotboll

Grupp F. USA–Chile. TV12 och C More Fotboll

Måndag 17 juni

kl 18:00: Grupp B. Sydafrika–Tyskland. Sportkanalen

kl 18:00: Grupp B. Kina–Spanien. TV12 och C More Live

kl 21:00: Grupp A. Sydkorea–Norge. TV12 och C More Live

kl 21:00: Grupp A. Nigeria–Frankrike. Sportkanalen

Tisdag 18 juni

kl 21:00: Grupp C. Italien–Brasilien. TV12 och C More Fotboll

kl 21:00: Grupp C. Jamaica–Australien. Sportkanalen

Onsdag 19 juni

kl 21:00: Grupp D. Japan–England. Sportkanalen

kl 21:00: Grupp D. Skottland–Argentina. C More Fotboll

Torsdag 20 juni

kl 18:00: Grupp E. Kamerun–Nya Zeeland. Sportkanalen

kl 18:00: Grupp E. Nederländerna–Kanada. TV12 och C More Fotboll

kl 21:00: Grupp F. Sverige–USA. TV4 och C More Fotboll

kl 21:00: Grupp F. Thailand–Chile. Sportkanalen

Så spelas åttondelsfinalerna

22 juni kl 17:30: Åttondelsfinal 1: Vinnaren grupp B–En av treorna från grupp A, C eller D. TV4 och C More Fotboll

22 juni kl 21:00: Åttondelsfinal 2: Tvåan grupp A–Tvåan grupp C. TV4 C och More Fotboll

23 juni kl 17:30: Åttondelsfinal 3: Vinnaren grupp D–En av treorna från grupp B, E eller F. TV4 och C More Fotboll

23 juni kl 21:00: Åttondelsfinal 4: Vinnaren grupp A–En av treorna från grupp C, D eller E. TV4 och C More Fotboll

24 juni kl 18:00: Åttondelsfinal 5: Tvåan, grupp B–Vinnaren grupp F. Reims. TV4 och C More Fotboll

24 juni kl 21:00: Åttondelsfinal 6: Tvåan grupp F–Tvåan grupp E. Parc des Princes Paris. TV4 och C More Fotboll

25 juni kl 18:00: Åttondelsfinal 7: Vinnaren, grupp C–En av treorna från grupp A, B eller F. TV4 och C More Live

25 juni kl 21:00: Åttondelsfinal 8: Vinnaren, grupp E–Tvåan grupp D. TV4 och C More Live

Så spelas kvartsfinalerna

27 juni kl 21:00: Vinnaren åttondelsfinal 1–Vinnaren åttondelsfinal 3. TV4 och C More Fotboll

28 juni kl 21:00: Vinnaren åttondelsfinal 4–Vinnaren åttondelsfinal 5. TV4 och C More Fotboll

29 juni kl 15:00: Vinnaren åttondelsfinal 7–Vinnaren åttondelsfinal 8. TV4 och C More Fotboll

29 juni kl 18:30: Vinnaren åttondelsfinal 2–Vinnaren åttondelsfinal 6. TV4 och C More Fotboll

Så spelas semifinaler, match om tredjepris och finalen

2 juli kl 21:00: Vinnaren kvartsfinal 1–Vinnaren kvartsfinal 2: TV4 och C More Fotboll

3 juli kl 21:00: Vinnaren kvartsfinal 3–Vinnaren kvartsfinal 4: TV4 och C More Fotboll

6 juli kl 17:00: Bronsmatch. TV4 och C More Live

7 juli kl 17:00: Final TV4 och C More Fotboll

Fotbolls-VM 2019 – grupper

Fifas rankning inom parentes.

Grupp A:

Frankrike (4)

Nigeria (38)

Norge (12)

Sydkorea (14)

Grupp B:

Kina (16)

Spanien (13)

Sydafrika (49)

Tyskland (2)

Grupp C:

Australien (6)

Brasilien (10)

Italien (15)

Jamaica (53)

Grupp D:

Argentina (37)

England (3)

Japan (7)

Skottland (20)

Grupp E:

Kamerun (46)

Kanada (5)

Nederländerna (8)

Nya Zeeland (19)

Grupp F (Sveriges grupp):

Chile (39)

Sverige (9)

Thailand (34)

USA (1)

Fotbolls-VM 2019 – Sveriges trupp

MÅLVAKTER

1. Hedvig Lindahl, 36, Chelsea

12. Jennifer Falk, 26, Göteborg

21. Zecira Musovic, 22, Rosengård

FÖRSVARE:

2. Jonna Andersson, 26, Chelsea

3. Linda Sembrant, 31, Montpellier

4. Hanna Glas, 20, Paris Saint-Germain

5. Nilla Fischer, 34, Wolfsburg/Linköping

6. Magdalena Eriksson, 25, Chelsea

13. Amanda Ilestedt, 26, Potsdam

15. Nathalie Björn, 22, Rosengård

MITTFÄLTARE/ANFALLARE:

7. Madelen Janogy, 23, Piteå

8. Lina Hurtig, 23, Linköping

9. Kosovare Asllani, 29, Linköping

10. Sofia Jakobsson, 29, Montpellier

11. Stina Blackstenius, 23, Linköping

14. Julia Roddar, 27, Göteborg

16. Julia Zigiotti Olme, 21, Göteborg

17. Caroline Seger, 34, Rosengård

18. Fridolina Rolfö, 25, Bayern München/Wolfsburg

19. Anna Anvegård, 22, Växjö

20. Mimmi Larsson, 25, Linköping

22. Olivia Schough, 28, Djurgården

23. Elin Rubensson, 26, Göteborg

Så köper du biljetter till fotbolls-VM

Svenska fotbollförbundet säljer biljetter för landslaget genom supporterklubben.se. Ansökan om biljetter har nu stängts, men det går fortfarande att ansöka om biljetter via arrangören Fifa här. Sajten är på engelska.

Priserna varierar från den billigaste som är 9 euro (cirka 100 kronor) till den dyraste finalbiljetten 84 euro, eller 900 kronor.