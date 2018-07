Fyra matcher avklarade. Ska Sverige gå hela vägen har de tre till att spela.

Och matchandet är tätt på VM, därför är återhämtningen central för att kunna prestera på topp i matcherna som återstår. Efter 1-0-segern mot Schweiz i S:t Petersburg på tisdagen reste landslaget omgående tillbaka till sin bas i Gelendzjik och såg till att arbetet med återhämtning började direkt, detta med bland annat kalla bad.

Och det arbetet tar aldrig paus.

Därför bär svenskarna höga strumpor

På torsdagen reste de till Samara där de på lördag ställs mot England i en kvartsfinal. På väg upp på planet sågs alla spelare bära höga, svarta strumpor.

– Vi kör såna här jävla sockor. Jag vet inte vad det är, har Ola Toivonen sagt om dem.

– Det är Ludwig Augustinsson som har inspirerat oss, har Viktor Claesson sagt.

Det Werder Bremenförsvararen Augustinsson har inspirerat landslaget att ha på sig är kompressionsstrumpor. De ökar blodcirkulationen i benen och motverkar på så sätt svullna och värkande ben. De ska dessutom leda till att benen känns "pigga" och att man orkar mer.

Ed Watsons utspel

Under delar av 1900-talet var knähöga strumpor ansedda som modeplagg, inspirerat av hur militärer klädde sig. Men med start under sent 60-tal började intresset för dem falna.

I mitten av 2010-talet sa Ed Watson, talesperson för modekedjan Debenham följande om knästrumpor:

– De ser ut att försvinna ur folks medvetanden. I dag bärs de bara av skolbarn och av schweiziska joddlingsmästare.

