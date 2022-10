Om dryga månaden drar fotbolls-VM i gång i Qatar. Många har kritiserat Fifas val av värdnation på grund av landets konservativa lagar, och arbetsförhållandena för gästarbetarna som byggt arenor till mästerskapet.

Inför Englands 3-3-möte med Tyskland förra månaden hade det engelska fotbollsförbundet en samling med de engelska spelarnas fruar och flickvänner. De fick då en rad regler att förhålla sig till på plats i Qatar, skriver The Sun.

– Det är viktigt att förstå att du och din partner inte står ovanför lagen här, ska förbundets chefer ha uttryckt.

”Klä er anständigt”

Förhållningsreglerna som förmedlades till spelarfruarna enligt The Sun var bland annat att ”klä sig anständigt” i allmänhet och på arenor, och att ”uppvisningar av affektion” i offentligheten inte kommer tolereras.

De uppmanas också undvika att spela hög musik, sjunga, skrika eller ”bete sig olämpligt” under bönerop, samt inte dricka alkohol eller svära inför allmänheten.

Utöver det gav engelska fotbollsförbundet rådet att inte ta selfies utanför statliga byggnader, då det kan leda till en polisaktion.

– Alla regler är till för att skydda er och era partners. Böter och åtal är vanliga åtgärder, sa fotbollsförbundet enligt The Sun.

Kan bli Netflix-dokumentär

Det har tidigare rapporterats av The Sun att Netflix vill göra en dokumentär om de, i England, så kallade ”WAGs” (wives and girlfriends). Dokumentären ska följa kvinnorna i deras vardag inför och under vinterns VM.

Förslaget har dock sågats av Englands förbundskapten Gareth Southgate.

– Jag skulle bli förvånad om vår spelartrupp har något intresse av att vara med i den. De har velat fokusera på fotbollen, sa Southgate på en presskonferens.

Om det blir någon dokumentär efter de nya förhållningsreglerna är oklart i nuläget.

England spelar sin VM-premiär mot Iran den 21 november.