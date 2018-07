”Det har varit ett otroligt fiasko”

Det är svårt att inte bli imponerad när man står utanför Krestovskij-stadion i Sankt Petersburg.

Den är mäktig, helt klart. Designad som ett rymdskepp, helt rund – med pelare som sticker upp som spjut mot den regngrå himlen.

68 000 åskådare ryms här inne och i morgon eftermiddag kommer arenan att koka, när Sverige och Schweiz gör upp i åttondelsfinalen i VM 2018.

Men historien bakom Krestovskij-stadion är minst sagt dyster.

Blivit ett skämt

Den skulle ha stått klar redan 2008. Den skulle också ha kostat cirka fyra miljarder kronor.

Men nej, så blev det inte.

När den invigdes i fjol – nio år försent – avslöjades det också att slutnotan hade landat på svindlande 12,2 miljarder kronor. Tre gånger mer än planerat.

– Invigningen har skjutits upp så många gånger att det har blivit någonting man skämtar om här i staden, säger Tatjana Kopijlova, chefredaktör på radiostationen Sport FM, i en intervju med ESPN.

– Till slut valde staten att ta pengar från budgeten för sjukvård och utbildning, för att arenan skulle bli klar. Det har varit häftiga protester mot det.

Dessutom har alltså personer fått sätta livet till.

Messi gör mål inne på Krestovskij-stadion. Foto: MARIJA PLOTNIKOVA / KOMMERSANT PHOTO / POLARIS POLARIS IMAGES

Tio personer dog

Både The Observer och The Guardian har rapporterat om att gästarbetare från Nordkorea har varit på plats för att bygga arenan och minst tio av dem har dött i olyckor under arbetet.

Fifas president Gianni Infantino har också fått frågor om situationen med gästarbetarna vid Krestovskij-stadion och lovat att ta upp det med de ansvariga byggfirmorna.

– Rättigheterna för de här gästarbetarna måste respekteras, säger människorättsaktivisten Svetlana Gannusjkina till The Guardian.

– Det här är en totalt laglös plats.

När arenan väl invigdes upptäckte man också ett ganska så betydande misstag. Konstruktionen för gräsmattan är specialbyggd, så att man ska kunna rulla ut hela mattan från arenan när det till exempel ska arrangeras en konsert där inne.

Men djupet för gräsmattan var för lågt.

Ronaldo var kritisk

Journalisten Tatjana Kopijlova berättar:

– Djupet måste vara 50 centimeter för att det ska kunna växa ordentligt. Men här var det bara 40 centimeter. Uppenbarligen hade de pratat med fel personer innan gjorde hela konstruktionen. Och nu går det inte att justera den där.

När Portugal mötte Nya Zeeland inne på Krestovskij-stadion under Conferedations Cup i fjol var gräsmattan bristfällig och Cristiano Ronaldo var kritisk när han mötte medierna efteråt.

Ronaldo var missnöjd med mattan. Foto: "URUGUAY V PORTUGAL" / VI IMAGES / MAURICE VAN STEEN WK VI IMAGES

Inför VM har man därför agerat.

8 000 kvadratmeter specialgräs från Danmark har körts in med hjälp av lastbilar. Nu ligger det en så kallad hybridmatta inne på arenan, med en mix av naturgräs och konstgräs.

”Det här gräset är tre gånger starkare än vanligt gräs”, skriver företaget Limonta i ett pressmeddelande.

Känner stolthet

Nu återstår det att se om Krestovskij-stadion kan bli klassisk mark för Sverige. Klockan 16.00 i morgon är det avspark i matchen mot Schweiz.

Och folket i Sankt Petersburg kommer, på något sätt, ändå att känna lite stolthet över sin arena.

– Det har varit ett otroligt fiasko, säger Tatjana Kopijlova.

– Men nu vill vi bara lägga det bakom oss och njuta.

