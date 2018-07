Argentina, Spanien, Tyskland och Portugal.

Många av de namnkunnigaste lagen som kvalade till VM har redan tvingats lämna mästerskapet, trots att det än så länge bara är åttondelsfinaler.

Men Brasilien, på förhand en av de stora guldfavoriterna, pallade trycket och tog sig till kvartsfinal genom att besegra Mexiko med 1-0.

Neymar fixade segern till Brasilien

Det blev dock ingen lätt match för brassarna. Mexiko hade med all tydlighet skakat av sig 0-3-förlusten mot Sverige och var - precis som i öppningsmatchen mot Tyskland - ständigt giftiga i omställningsspelet.

De lät flera spelare ligga kvar offensivt även på defensiva fasta situationer och Brasilien hade problem under den första halvleken.

De korrigerade dock sin defensiva uppställning och lyckades tygla Mexikos omställningsspel. Det gav dem en fördel framåt.

Tidigt i den andra halvleken klackade Neymar fram bollen till Willian och stack sedan direkt in i straffområdet. Willian ryckte i sin tur förbi sin försvarare och serverade Neymar till 1-0.

Sent i matchen, när Mexiko pressade på för en kvittering, så kontrade Brasilien i stället. Neymar visade hur snabb han är när han drog fram på vänsterkanten och skickade in bollen till nyss inbytta Roberto Firmino som la in 2-0 i öppet mål.

Brasilien är klart för kvartsfinal, i den möter de vinnaren av Belgien och Japan.

