Jamie Carragher skrattar högt i telefon. Vi har precis gått igenom Andreas Granqvists karriär. Hur Påarps stolthet hade problem i Wigan. Att mittbacken nu tillhör Superettanlaget Helsingborg. Men att 33-åriga ”Granen” i sommar ändå är Sveriges nyckelspelare i ett lag som knäckt Italiens VM-drömmar, slagit ut de regerande mästarna Tyskland i VM-gruppspelet och som på lördag spelar en kvartsfinal mot Harry Kane och England.

– Det är det konstiga, säger Carragher. Du tittar på VM och ser spelare som kanske inte tillhör de största klubbarna eller som inte är så bra i klubblagsfotbollen, men när de spelar i landslaget ser man en helt annan spelare. De kanske passar bättre i landslagsfotbollen? Det är den enda anledningen jag kan komma på.

Carragher kan inte riktigt släppa "Granen".

– Om du sa till mig att Harry Kane skulle möta en mittback i Wigan skulle jag säga ”Det är lugnt, han kommer göra två tre mål”, men allt verkar bli annorlunda när det handlar om landslagsfotboll. Kanske den fina sammanhållningen i Sverige spelar en roll, att de vet varandras styrkor och svagheter och hjälper varandra. Dessutom har han en försvarare som Victor Nilsson Lindelöf bredvid sig. Då får man mer skydd när man spelar med landslaget. Men det är ju ingen tvekan om att mittbackarna har varit två av stjärnorna under er turnering.

Få spelare är lika lämpade att betygsätta Sveriges starka försvar som Jamie Carragher. Han var mittbacksgigant och ledare i Liverpool i 17 år och representerade England i hela elva år. Carragher är imponerad av Victor Nilsson Lindelöfs VM.

Han hade en tung säsong i United, men…

– Han har varit fantastisk här, avbryter Carragher ivrigt.

– Han hade det kämpigt emellanåt i United förra säsongen. Han såg inte allt för bekväm ut när han spelade ytterback, men i VM har han varit oerhört bra. Samtidigt får man komma ihåg att när han spelar med Sverige får han lite extra skydd på grund av hur Sverige spelar, med två linjer av fyra spelare. Det gör livet enklare för en mittback.

Jamie Carragher tror att vi under lördagens kvartsfinal får se en revanschsugen Victor Nilsson Lindelöf som vill tysta sina kritiker i den brittiska pressen.

– Med hela Sverige, England och resten av världen framför tv:n kommer han vilja visa alla i England sitt riktiga jag, det vi sett hittills i den här turneringen och det vi såg i Benfica, men som jag inte tycker att vi få se i Premier League än.

Vad tycker du om det svenska laget?

– Vad jag gillar är att det inför turneringen, av naturliga skäl, var en massa snack om att Zlatan Ibrahimovic skulle komma tillbaka till landslaget, men att ni gick vidare från gruppen ändå utan honom. Det var bättre för Sverige att Zlatan inte återvände. Förbundskaptenen kunde fortsätta koncentrera sig på en trupp han redan känner väl, den som tog er till VM. Zlatan är en fantastisk spelare, men det är uppenbart att det här laget förlitar sig enormt mycket på lagarbete och organisation.

Janne Andersson beskrivs som en trollkarl för vad han åstadkommit med de här spelarna.

– Det är han. Det han har åstadkommit är fantastiskt. Ta bara Tysklandsmatchen. Vilken otur ni hade. Om domaren inte hade tagit det där korkade beslutet i första halvlek så hade ni vunnit den matchen. Att ni trots den tunga förlusten kunde komma tillbaka och vinna med 3-0 i nästa match är en av turneringen mest imponerande resultat, speciellt med tanke på vad Mexiko gjorde mot Tyskland och hur upphetsade alla var över deras insats.

Tidigare har svenska landslaget fått kritik för man förlitat sig för mycket på Zlatan Ibrahimovic och att det här laget är ett bättre fungerande lagbygge.

– Ja, det måste man ju säga när man tittar på resultaten, men det är svårt när man har en toppspelare med Zlatans cv att säga att man är bättre utan någon som honom, men med de resultaten som den nya förbundskaptenen får… det är oerhört bra.

Sverige skrämmer England.

– Många i England ser Sverige som ett mardrömslag. Man tycker att vi borde slå er, men i bakgrunden spökar fortfarande den där dåliga statistiken mot Sverige och att vi under så lång tid har så svårt att möta er. Och att det här svenska laget dessutom har slagit ut Italien i play off visar att det här kommer bli en oerhört tuff match för England

Inför kvartsfinalen har den tidigare svenska landslagsspelaren Håkan Mild, expertkommentator på Sveriges Radio, sagt att Englands spelare ”är bortskämda ungdomar som tjänar multum” och saknar "den totala desperation som krävs".

Carragher skrattar hjärtligt när han hör Milds uttalande.

– Nej, jag tycker inte att det stämmer. Vad England gjort är att, som Sverige och andra länder tidigare, förvandla landslaget till ett klubblag med en riktig sammanhållning. De ser ut som att ett klubblag när de spelar och så har det inte varit tidigare. Vi har haft toppspelare, men man måste komma ihåg att fotboll är en lagsport och nu ser det ut som att England inte bara har stjärnorna utan även sammanhållningen.

Är de tillräckligt desperata?

– Ja, självklart är de tillräckligt desperata. Titta bara på scenerna efter att vi vunnit åttondelsfinalen på straffar. Det är VM-feber i England. Känslorna kokar nästan över för tillfället så jag tror inte det kommer vara någon risk att spelarna underskattar Sverige eller att man inte kommer göra allt för att vinna. England kommer att vara precis lika motiverade som Sverige.

Vad blir det för typ av match?

– Det finns – som alla vet – inte så många målgörare i det här svenska laget, även om ni gjorde tre mål mot Mexiko. Och England är ganska likt Sverige i att man inte gör så många mål och inte skapar så många målchanser på andra sätt än på fasta situationer. För tillfället släpper vi inte heller in så många mål så vi har tagit oss vidare på samma sätt. Vi har dock olika spelstil.

– Jag tycker England passar bollen mycket mer än tidigare, redan från backlinjen via mittfältet, och det är också hur Gareth Southgate vill spela. Och England ser ut att kontrollera sina matcher mer än vad Sverige gör för tillfället. Ska jag vara ärlig så tror jag att den här matchen kan bli lik den vi hade mot Island för två år sedan (England förlorade EM-åttondelsfinalen med 2-1). Vi möter på nytt ett riktigt starkt, välorganiserat 4-4-2-lag, men med lite mer kvalitet än vad Island hade.

Carragher tror att Sveriges spioner hittat Englands svaghet.

– Frisparkar och hörnor kommer bli enormt viktiga. England har visat framåt att man vet det, men bakåt har man också släppt in två mål på fasta situationer. Jag är säker på att Sverige planerar att utnyttja just det. England kommer ha mycket bollinnehav, men vi har haft problem med att omvandla det till målchanser och jag tror att vi kommer se en match som påminner mycket om den mot Colombia där Sverige kommer försöka göra det svårt för oss och sedan hoppas kunna skapa något på en hörna eller en frispark eller en kontring.

Och varför vinner England?

– Vi har Harry Kane, en spelare som är övertygad om att han kommer göra mål varje gång han går in på plan. Det spelar roll för det kommer inte bli så många mål i matchen. Han är den i särklass bästa spelaren på planen. Han är dessutom i storform, slår in straffar trots enorm press och tar all uppståndelse med sådant lugn. Sverige är välorganiserat, de gör livet svårt för dig, men att ha Harry Kane i laget kommer göra skillnaden.

Om ni till slut vinner VM kanske ni kan adla Janne Andersson för att han hjälpte till att slå ut Tyskland åt er?

Carragher skrattar.

– Ja det vore fantastiskt! Ja, ge mannen en adelstitel!