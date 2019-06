Chile gjorde sin första VM-match någonsin mot Sverige, och de såg länge ut att kunna få med sig en poäng.

Den chilenska stjärnmålvakten Christiane Endler, till vardags i Paris Saint-Germain, storspelade och snuvade bland annat Nilla Fischer på ett till synes givet ledningsmål i den första halvleken.

Asllani spräckte målnollan

Men i den 83:e minuten tråcklade inhopparna Anna Anvegård och Madelen Janogy fram bollen till en framstörtande Kosovare Asllani.

Asllani, som fått ta emot mycket stryk av chilenskorna under matchen, gjorde inget misstag utan vräkte bollen via ribban och in fram till det förlösande 1-0 för Sverige.

– Vi förtjänade tre poäng. De sista 20 minuterna brukar vara avgörande för oss. Det känns otroligt bra att vi fick en sån bra start. Vi var inte nöjda med 0-0, säger Asllani efter matchen.

Chile flyttade fram sina positioner och kom till halvfarliga avslutslägen under den fem minuter långa övertiden.

Men Hedvig Lindahl höll tätt – i stället kunde Sverige göra 2-0 efter ett drömmål.

VM-debutanten Madelen Janogy åkte slalom i det chilenska försvaret och tryckte upp ett vänsterskott i första krysset på stopptid och fastställde resultatet.

Lång paus mitt i matchen

Men innan Sverige kunde göra sina två mål avbröts spelet i 43 minuter till följd av regn- och åskoväder. Kosovare Asllani berättar efter matchen att att hon visualiserade sig själv som matchvinnare under det långa uppehållet.

– I omklädningsrummet under regnet kände jag bara: Jag vill avgöra det här. Jag kände bara att jag ville trycka den hårt och högt när jag fick chansen, säger Kosovare Asllani.

Hanna Glas säger att hon var säker på att Sverige skulle göra mål till slut, och att de använde pausen till att prata ihop sig.

– Vi pratade mycket om detaljer… Att bli mer noggranna med inspelen och visa ännu mer vilja i boxen. Vi visste att det skulle avgöras där, säger Glas.

Gerhardsson: ”Tjejerna visade enorm styrka”

Caroline Seger menar att pausen lika väl kunde ha resulterat i positivt resultat för Chiles del.

– Det kan likväl gå åt andra hållet, eftersom chilenskorna nog var trötta, så mentalt blir det nog lättare för deras del eftersom de får en paus. Men vi påtalade det under avbrottet att det var viktigt att hålla fokus och våga bli den som avgör matchen där ute, för tre poäng var det viktigaste för oss, säger Seger.

Vad gjorde ni?

– Vi höll i gång, bytte kläder och fyllde på energimässigt. Det gäller att vara proffsig eftersom det är svårt mentalt.

Förbundskapten Peter Gerhardsson om avbrottet:

– Avbrottet kändes inte bra när det kom. Vi höll ju på att bryta ner dem. Men tjejerna visade en enorm styrka i omklädningsrummet när de peppade varandra - så det blev till slut positivt för oss, tror jag.

– Det gjorde till slut inget att det blixtrade lite i dag.