Fotbollsprofilen i förhör: Så gick brutala rånet till

Det var i slutet av april förra året som en fotbollsprofil blev brutalt rånad i Strängnäs.

Nu står fem män – alla mellan 19 och 20 år gamla – åtalade för människorov och grovt rån. En 21-årig kvinna är också åtalad, enbart på punkten om grovt rån.

I förhör har fotbollsprofilen själv berättat om händelsen.

Han har han sagt att allt började med att han började chatta med en kvinna på dejtingappen Tinder. Kvinnan bodde i Strängnäs och de två stämde träff för att mötas hemma hos henne. Under färden stod de i sms-kontakt med varandra – men när han meddelat att han var framme upphörde kontakten. Då såg han personer komma gåendes mot honom.

Fotbollsprofilens ord om rånet

I förhör står:

”(Fotbollsprofilen) var fokuserad på att ringa så han reflekterade inte så mycket på personerna. Helt plötsligt så känner han att två personer tar tag i honom och trycker hans huvud framåt som att han inte skulle se något. (Fotbollsprofilen) tror att de är fem personer totalt. En av personerna har en kniv och en har en hylsnyckel i handen. Någon av personerna säger typ, 'skrik inte, häng med här'.”

I förhör säger fotbollsprofilen att han följde med männen 100 meter in i skogen. Där tvingade de honom att lämna över telefon och plånbok. Via Swish tömde de hans konto på drygt 95 000 kronor och ytterligare 15 000 kronor togs senare ut via bankomat.

Under tiden som rånet pågick hotade männen att de skulle döda fotbollsprofilen om han kontaktade polisen. De gav honom också sparkar och örfilar samt höll en kniv mot hans ansikte, har han sagt i förhör.

Flera män har råkat ut för samma ”dejtingliga”

I förhörsprotokollet står:

”Under tiden de höll på med att ordna med kontona så tog de bilder och filmade. (Fotbollsprofilen) minns att de tog ett 'lagfoto' där alla var med inklusive (fotbollsprofilen).”

Under utredningens gång har polisen i en mobiltömning hittat ett filmklipp där mannen tvingas säga att hans eget fotbollslag är dåligt och att ett rivaliserande lag är bäst.

Profilen har sagt att rånet pågick under två timmars tid. När gärningsmännen lyckats tömma hans konto lät de honom gå. I förhör berättar profilen att han besökte flera obemannade polisstationer – och att han till slut åkte hem till en släkting och ringde till polisen därifrån.

Av utredningen framgår att gärningsmännen visste att mannen var en upphöjd fotbollsprofil redan innan rånet ägde rum.

Fotbollsprofilen är en i raden av män som misstänks ha råkat ut för samma ”dejtingliga”, där brotten sett ut på liknande sätt. Nyligen väckte åklagare Jessica Wenna åtal i ett flertal fall.

