”Fotbollsindustrin är verkligen extrem”

Filmen har redan vunnit flera priser och har visats i andra länder. Tigrar bygger på Martins Bengtssons bok, ” I skuggan av San Siro” som handlar om hans tid som ungdomsproffs i Inter.



”Tigrar” är andra delen i Ronnie Sandahls trilogi filmer som utspelas i sportvärlden. Den första var ”Borg”, om Björn Borg.

Nästa film kommer utspelas i gymnastikvärlden, den ska heta ”Perfect”, och bygger på gymnasten Kerri Strugs självbiografi ”Landing on my feet. A diary of dreams”.

I filmen Tigrar får vi följa Martin Bengtsson (spelad av Erik Enge) under ett tumultartat år i Inters ”andralag”, steget under A-laget, där talangerna i Primavera kämpar för att lyckas ta steget upp bland de stora grabbarna och leva sin pojkdröm.

För många talanger stannar det vid en dröm - trots att de är så nära.

För vissa blir det en mardröm, då den grymma verkligheten blir som ett slag i ansiktet.

Martin Bengtsson blev så deprimerad att han försökte ta sitt liv.

Så filmen är verkligen ingen traditionell hjältesaga.

Utan något helt annat.

Vi får följa den unge talangens omskakande resa i en värld full av stenhård konkurrens, pennalism, machokultur och förakt för svaghet.

Erik Enge har tidigare haft mindre roller i bland annat tv-serierna ”Bron” och ”Morden i Sandhamn”.

Filmen hade världspremiär vid den stora filmfestivalen i Sydkorea i höstas och utsågs då till bästa internationella film. Erik Enge prisades även på filmfestivalen i Rom.

– Det är inte en film och att vinna eller förlora en fotbollsmatch. Utan om att vinna eller förlora livet, säger Ronnie Sandahl

– För min del växte viljan att göra film om sport på grund av en viss frustration som biotittare, att det finns så få filmer om sport.

Ronnie Sandahl och Erik Enge har genom filmen haft många och långa samtal med den numera 35-årige Martin Bengtsson för att få en unik inblick i den stenhårda miljön i världens största fotbollsklubbar

– Det är en absurd värld, tacksam att göra film om, menar Ronnie Sandahl och understryker det sjuka med att fotbollsspelare är människor med prislappar på flera miljoner kronor, ibland flera hundra miljoner kronor.

Tyvärr har klimatet i toppklubbarna knappast blivit mänskligare och varmare sedan Martin Bengtssons verkliga dagar i Inter.

– Nej, snarare tvärtom. Jag tror miljön i klubbarna är värre nu, när prislapparna på spelarna är ännu högre. Sedan har det väl kommit in några prestationspsykologer, men de är där för att spelarna ska prestera, säger Ronnie.

Författaren, filmskaparen och journalisten Ronnie Sandahl poängterar att han älskar fotboll och är noga med att påpeka att det är en skillnad på sporten och fotbollsindustrin.

– Fotboll är bland det bästa som hänt i mitt liv. Men jag är glad att jag inte blev proffs i Inter - visst, lite avundsjuk också. Men det är en väldigt brutal värld. Fotbollsindustrin är en väldigt avreglerad kvartalskapitalistisk rovdrift på unga mäns kroppar. Något som inte direkt har minskat de senaste 20 åren.

Bara för att trovärdigt kunna spela rollen som ett fotbollsproffs och få den fysiken som krävs så tingades skådespelaren Erik Enge träna stenhårt i ett års tid.

Ronnie Sandahl kallar Eriks förvandling för ”skådespelarens motsvarighet till extremsport”.

– Han har gjort den största kroppsliga transformationen i svensk filmhistoria.

Vad säger då den unge skådespelarens om sin inblick i den grymma fotbollsvärlden, vad skulle du säga om du en gång fick en son som ville bli ungdomsproffs i ett lag som Inter?

– Det är väldigt tufft. Men allt beror på omständigheterna. Kan du kanske ha med dig familjen, eller på annat sätt skapa en trygghet, då kan det bli ett annat resultat än det blev för Martin.

Ronnie ler åt samma fråga:

– Jag har två barn som spelar fotboll i Hammarby, en femåring och en sjuåring. Om de var på väg att bli ungdomsproffs i 16-årsåldern då skulle jag nog råda dem att stanna i allsvenskan ett tag.

Ronnie och Erik hoppas att såväl unga talanger som deras föräldrar ska se filmen Tigrar.

– Detta är inte en film som ensidigt fördömer den här miljön, påpekar Ronnie.

Hur viktig är föräldrarnas roll i såpa här sammanhang, tror ni?

– Jätteviktig. Som ugn i en extrem värld är det viktigt att ha en förankring i den verkliga världen, säger Erik Enge.

En omskakande scen i filmen är när Martin Bengtsson får höra att resultat i en Primavera-match inte spelar någon roll, det är inte en match mellan två lag, det är en audition för alla enskilda spelare.'

– Klubbar borde ta större ansvar för individerna.

Samtidigt krävs att du är lite onormal för att lyckas i en onormal värld?

– Ja, så är det också. Detta är en värld som drar till sig människor som är extrema.

Där krävs att man offrar lite av sig själv?

Ronnie Sandahl funderar en kort stund och svarar:

– Ja, man behöver vara beredd på att betala något slags pris. men frågan är hur väl utrustad man är när man är 16 år för att veta vilket pris man vill betala? Där kommer föräldrarnas ansvar in.

