Fotbolls-VM 2022: Lottning • Datum • Spelschema • Biljetter

Qatar är värdland för fotbolls-VM 2022. Det beslutade Fifas exekutivkommitté efter en omröstning i Zurich 2010. Nationen blir med sina drygt tre miljoner invånare det minsta land någonsin att arrangera ett världsmästerskap i fotboll.



I november kommer världens blickar att riktas mot det lilla emiratet som till ytan är lika stort som Skåne. Nu ska Qatar arrangera världens största globala evenemang – för första gången i Mellanöstern.

Vilka lag är klara för VM i Qatar 2022?

Asien:

Qatar (värdland), Iran, Sydkorea, Japan, Saudiarabien Australien.



Australien ingår i det asiatiska kvalspelet och kommer att ställas i en direkt avgörande play-off mot Peru som slutade femma i det sydamerikanska kvalet.

Matchen kommer att spelas i juni.



Europa:

Belgien, Danmark, Frankrike, Kroatien, Tyskland, Spanien, Serbien, England, Schweiz, Nederländerna, Polen, Portugal, Wales/Skottland/Ukraina.



Play-off semifinalen mellan Skottland och Ukraina är uppskjuten på obestämd tid.

Uefa planerar att matchen ska spelas i juni.

Vinnaren i det mötet kommer att ställas mot Wales i en avgörande match om en plats i VM.



Nord och Centralamerika:

Kanada, USA, Mexiko.



Costa Rica möter Nya Zeeland i en play off-match om en VM-plats. Den matchen spelas i juni.

Argentina med Leo Messi och Angel Di Maria är klart för VM. Foto: AGUSTIN MARCARIAN / REUTERS BILDBYRÅN

Sydamerika:

Brasilien, Argentina, Ecuador, Uruguay, Peru.



Peru slutade femma i det sydamerikanska kvalet och kommer att möta Australien i en play-off till VM. Matchen kommer att spelas i juni.



Afrika:

Kamerun, Tunisien, Marocko, Senegal, Ghana.



Oceanien:

Nya Zeeland möter Costa Rica i den interkontinentala kvalfinalen. Costa Rica slutade fyra i den Nord- och Centralamerikanska kvalgruppen.



Totalt kommer 32 lag att delta i VM. 29 lag har kvalificerat sig för mästerskapet. Vilka som lägger beslag på de sista tre platserna avgörs i juni.

Lottning av grupperna till VM i Qatar - så går det till

De 32 lag som kvalificerat sig för VM kommer att delas in i fyra olika seedingsgrupper med åtta lag i varje pott.



Första potten innehåller värdlandet Qatar, plus de sju högst rankade kvalificerade lagen.



Andra potten fylls av de nästkommande åtta högst rankade nationerna och tredje potten inkluderar de nästkommande åtta bäst rankade kvalificerade lagen efter det.



Fjärde potten inkluderar de kommande fem högst rankade kvalificerade lagen tillsammans med platshållare för de två interkontinentala slutspelsvinnarna och den sista Uefa-slutspelsvinnaren.



VM-lottningen sker fredagen den 1 april kl 16.00. Länder från samma konfederation kan inte lottas in i samma grupp. Undantaget är Uefa, där två europeiska lag kan hamna i samma VM-grupp.

Kanada är klart för VM efter många års väntan. Foto: DAN HAMILTON / REUTERS BILDBYRÅN

Grupper lottas till VM 2022 i Qatar

Inför fredagens lottning så ser potterna ut så här:



Pott 1:

Qatar

Brasilien

Belgien

Frankrike

Argentina

England

Spanien

Portugal



Pott 2:

Mexico

Nederländerna

Danmark

Tyskland

Uruguay

Schweiz

USA

Kroatien

Pott 3:

Senegal

Iran

Japan

Marocko

Serbien

Polen

Sydkorea

Tunisien



Pott 4:

Kamerun

Kanada

Ecuador

Saudiarabien

Ghana

Australien/Peru

Nya Zeeland/Costa Rica

Ukraina/Wales/Skottland

När börjar fotbolls-VM i Qatar 2022?

Fotbolls-VM invigs måndagen den 21 november 2022. Turneringens första match kommer att spelas kl 11.00 svensk tid.



Under de två första gruppspelrundorna kommer matchtiderna att vara följande: 11.00, 14.00, 17.00 och 20.00.



Den sista gruppspelsomgången kommer matchtiderna att vara 16.00 och 20.00. De är även tiderna för samtliga utslagsmatcher.



VM finalen kommer att spelas söndagen den 18 november kl 16.00 på Lusai Stadium.

Vilken tv-kanal sänder VM i Qatar?

TV4 och SVT sänder samtliga matcher.

Vill du åka till Qatar?

För första gången i fotbollshistorien kommer VM att spelas på vintern. Detta pågrund av att temperaturen kan stiga upp mot 50 grader i Qatar på sommaren. Mästerskapet äger rum mellan den 21 november till den 18 december.



Hemma i Sverige byter vi alltså ut sol, värme och uteserveringar mot vardagsrum, glögg och lussebullar när vi för första gången ska konsumera ett mästerskap i fotboll på vintern.



För de supportrar som vill åka till Qatar för att stötta sina nationer på plats så hänvisar Fifa till biljettförsäljningen på deras hemsida.



För internationella fans är merparten av biljetterna dyrare än de som såldes till mästerskapet i Ryssland 2018.



En matchbiljett till VM i Ryssland 2018 kostade mellan 800-3500 svenska kronor.

Neymar, Brasiliens största stjärna. Foto: SILVIA IZQUIERDO / AP TT NYHETSBYRÅN

Favoriterna till VM-guldet i fotboll

Brasilien förväntas att vinna VM i Qatar 2022, sett till oddsen. Hos flera större spelbolag har Brasilien ett odds på 6.00. De följs tätt därefter av Frankrike och England.



Brasilien var obesegrade i det Sydamerikanska VM-kvalet och slutade på en förstaplats. På 16 omgångar lyckades de vinna 13 och spela oavgjort i tre utan matcherna. Brasilien har vunnit VM fem gånger, flest av alla nationer.

Vilka arenor används i VM i Qatar?

Det skiljer knappt 15 mil mellan de två arenor som ligger längst ifrån varandra. Alla arenor är belägna inom en radie på 5 mil från huvudstaden Doha.



• Al Bayt Stadium

Kapacitet: 60 000



Matcher: Fem gruppspelsmatcher (inklusive öppningsmatchen). En åttondelsfinal, en kvartsfinal och en semifinal.



Design: Stadions gigantiska tältliknande fasadstruktur är inspirerad av de traditionella beduintälten som användes av nomader i Qatar.



• Lusail Stadium

Kapacitet: 84 000



Matcher: Fem gruppspelsmatcher, en åttondelsfinal, en kvartsfinal en semifinal och finalen.



Design: Formgivningen refererar till den arabiska arkitekturen och ska återspegla de dekorativa designerna på arabiska skålar och kärl. Arenan är lyxig och har en VIP samt en VVIP sektion.



• Al Thumama Stadium

Kapacitet: 40 000



Matcher: Fem gruppspelsmatcher, en åttondelsfinal och en kvartsfinal.



Design: Efterliknar en ”gahfiya” som är en arabisk virkad huvudbonad.



• Al Janoub Stadium

Kapacitet: 40 000



Matcher: Fem gruppspelsmatcher, en åttondelsfinal.



Design: Är utformat efter en snäcka.



• Ahmed bin Ali Stadium

Kapacitet: 40 000



Matcher: Fem gruppspelsmatcher, en åttondelsfinal.



Design: 90% av stadion är byggt på återvunnet material.



• Stadium 974

Kapacitet: 40 000



Matcher: Fem gruppspelsmatcher.



Design: Modifierade fraktcontainrar användes för att bygga arenan. Den spanska arkitekturpraktikens modulära design innebär att stadion kan demonteras och flyttas till en ny plats efter fotbollsturneringen.



• Education City Stadium

Kapacitet: 40 000



Matcher: Fem gruppspelsmatcher, en åttondelsfinal och en kvartsfinal.



Design: Fasaden på stadion har trianglar som bildar komplexa, diamantliknande geometriska mönster som ser ut att ändra färg med solens rörelse över himlen.



• Khalifa International Stadium

Kapacitet: 40 00



Matcher: Fem gruppspelsmatcher, en åttondelsfinal och en kvartsfinal.



Design: De mest igenkännliga egenskaperna hos arenan är dess dubbla bågar som sveper över stadion.

Kritiken mot VM i Qatar

Kontroverserna kring Qatars VM-satsning har varit många. Dels har man ifrågasatt förhållandena för alla de gästarbetare som tagits in från olika länder där arbetsvillkoren kritiserats hårt av människorättsorganisationer.



Enligt uppgifter ska runt 6500 gästarbetare mist livet i sitt arbete under loppet av 10 år. De officiella dödsorsakerna har varit hjärtattacker, lungkollaps, översvämningar, elchocker och värmeslag. Stor del av dessa dödsfall har inte utretts. Det finns inga obduktionsprotokoll utan har benämnts som ”naturlig död”.



Inför VM har det byggts en helt ny stad, ett nytt tunnelbanesystem, en flygplats och massvis av hotell. Samt åtta stycken fotbollsarenor.



Qatar är ett land med absolut monarki där politiska partier är förbjudna. Homosexualitet är straffbart och kvinnors rättigheter är begränsade. Till exempel får kvinnor under 25 år inte lämna landet eller gifta sig utan ett godkännande av en manlig förmyndare.

Fifas svar på kritiken

Fifas president Gianni Infantino har pratat om problematiken och säger att man ändå måste beakta att det sker bra saker i Qatar. Han menar på att Fifa belyser de problem som finns i landet och att arbetsvillkoren har blivit mycket bättre. Han menar på att VM har satt fokus på de dåliga förhållanden som finns i landet.



Fifas kritiker har uppfattningen att VM i Qatar endast är ett sätt att visa upp ett polerat yttre inför världens tittare. Ett sätt att visa upp en vacker fasad men där det egentligen döljer orättvisor och övergrepp.