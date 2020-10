Zlatans nya miljonköp: ”Är bland det coolaste han har”

Zlatan Ibrahimovics intresse för snabba bilar är ingen hemlighet. En ung Zlatan avslöjade i dokumentären ”Blådårar 2” att han drömde om en lila Lamborghini Diablo, där det skulle stå ”TOYS” på registreringsskylten.

Och när miljonerna har rullat in under fotbollskarriären har Ibrahimovic inte varit sen att förverkliga sina ungdomsdrömmar. Zlatan införskaffade en Lamborghini värd runt 1,5 miljoner kronor, dock av en annan modell än den han pratade om i ”Blådårar”, och har under åren köpt flera exklusiva bilar från Ferrari och Porsche.

Och nu har Zlatan slagit till igen, sin 39:e födelsedag till ära. På Instagram skriver Milan-stjärnan: ”Grattis till Zlatan” med en bild på sitt senaste tillskott till det redan imponerande garaget.

Zlatan visar upp sin nya Porsche

Enligt Teknikens världs bilexpert Jan-Erik Berggren rör det sig om modellen Porsche 911 Targa 4S, Bilen har enligt Teknikens värld en toppfart på 304 km/h och gör 0-100 på 3,6 sekunder.

Priset på modellen börjar på 1,9 miljoner. 39-åringen har tidigare köpt bilar som kostar betydligt mer än så, men Jan-Erik Berggren är imponerad av Zlatans val.

Bilen är det senaste i Porsches klassiska 911-serie som började tillverkas på 60-talet.

– Det är bland det coolaste i Zlatans garage, säger Berggren.

– Kul att Zlatan satsat på en så fin designmodell som visar Porsches långa historia.

Zlatan Ibrahimovic sitter just nu i karantän i hemmet i Milano, efter att ha testat positivt för covid-19 och tvingats isolera sig från lagkamraterna i AC Milan.

