Oavsett var Zlatan Ibrahimovic har spelat i Europa har hans privatliv varit väl bevakat.

Under tiden i Manchester United rapporterade brittiska tabloider om hans husjakt. I Paris sågs familjen närvara på de flesta av matcherna med Paris Saint-Germain, och Zlatan själv kallade in sina barn på fotbollsplanen under sitt avsked från klubben.

Men efter flytten till Los Angeles har svensken blivit betydligt mer försiktig med sitt privatliv. Och på den punkten har han överraskat de amerikanska journalisterna.

– Allting med hans privatliv har hållits väldigt hemligt. I de bilder som Zlatan publicerar på sig själv så ser man honom göra saker, men aldrig tillsammans med sin familj, har ESPNS. fotbollsjournalist Jeff Carlisle tidigare sagt till SportExpressen.

– Till skillnad från David Beckham, Steven Gerrard och Robbie Keane har han (Zlatan) varit väldigt försiktig med att berätta var han bor och vilket som är hans hus, sa LA Times Kevin Baxter.

Zlatans nya liv i Los Angeles

Nu öppnar Ibrahimovic upp om livet i Kalifornien.

I en intervju med sajten Visit California berättar han att familjen har bosatt sig i en av Los Angeles mest famösa stadsdelar.

– Vi bor i Beverly Hills. Jag har valt att bo där eftersom jag är bekant med området och jag gillar det. Det är mindre stressigt där, det är vackert och allt jag behöver finns där. Det är ett bra område, säger Ibrahimovic.

Han sticker inte under stol med vad som är det bästa med att bo i Kalifornien.

– Vädret, så klart. Vi klagar inte över vädret. Aldrig. Det är inte bara det att vädret är bra, det ger en också möjligheter att göra precis det man vill. Det är en slags frihet. Kalifornien är också avslappnat, det är inte så mycket stress.

Ibrahimovic fortsätter:

– Jag gillar att fokusera på min familj. Jag har två fina pojkar och jag vill ge dem fina upplevelser och uppfostra dem till att bli starka, bra människor. Jag möter många som sätter sig själva före familjen. Det är inte jag.