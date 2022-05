I lördags meddelade familjen Raiola att den världskände fotbollsagenten gått bort efter en tids sjukdom.

Mino Raiola blev 54 år gammal.

Under torsdagen begravdes han i Saint Charles-kyrkan i hemstaden Monte Carlo. Enligt lokaltidningen Monaco-Matin var flera av Raiolas spelare, däribland Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma, Cesc Fàbregas och Marco Verratti, på plats i kyrkan för att ta sista farväl av agenten.

Så var även Zlatan Ibrahimovic, enligt flera franska medier.

Monaco-Matin har publicerat en bild där Ibrahimovics sambo Helena Seger och parets två söner, Maximilian och Vincent, står bredvid PSG-stjärnan Marco Verratti.

Tidningen skriver att begravningsceremonin hölls under strikt konfidentiella former och att ”såväl datum, tid och plats förblev hemliga in i sista sekund”.

Strax före klockan 14.30 på torsdagseftermiddagen stängdes all trafik på gatan utanför. Barriärer sattes upp vid trappan till ingången och flera säkerhetsvakter stod utplacerade utanför kyrkan.

Zlatan Ibrahimovic och Mino Raiola inledde sitt samarbete 2003 då den förstnämnde spelade i Ajax.

Agenten drogs under sin sista tid i livet med sjukdomsproblem och dödförklarades felaktigt av italienska medier, något som blev en världsnyhet, under förra veckan. Zlatan Ibrahimovic ska under den tiden ha avbrutit Milans träning för att åka till det sjukhus i Milano, där Raiola vårdades på intensiven.

Milan sitter i förarsätet i jakten på ligatiteln och Zlatan Ibrahimovics kontrakt går ut efter säsongen. I Italien har det spekulerats i vad svensken kan komma att göra efter det.

Zlatan Ibrahimovic med familj var på plats vid Mino Raiolas begravning. Foto: JEAN-FRANCOIS OTTONELLO / Best Image/IBL Här förs Raiola till sista vilan. Foto: JEAN-FRANCOIS OTTONELLO / Best Image/IBL





Och enligt Tuttomercatoweb kan Ibrahimovic ta över Raiolas agentfirma, med hjälp av Minos kusin Vincenzo Raiola.

”En ikon har lämnat oss. En agent som inte behövde skriva kontrakt med sina spelare för att få dem att stanna. Nu kommer spelarna företrädas av en firma som redan har fått sin struktur uppbyggd. Samtidigt kommer den (firman) behöva bevisa att de de kan fortsätta utvecklas, även utan mannen som grundade den”, skrev sajten förra veckan.

Flera storstjärnor, däribland Erling Haaland, Paul Pogba och Gianluigi Donnarumma, hade Raiola som agent.

”Nyheten är att från och med i sommar kan en karismatisk figur som Zlatan Ibrahimovic kliva in i firman. Med tanke på Mino Raiolas bortgång kan Zlatan, som snart kommer fatta ett beslut om sin framtid, ta över rollen som ikon, ansiktet utåt, för firman som Raiola byggde upp genom åren”, skriver de.

